İstanbul’da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler 2 eğlence mekanında daha arama yaparken, 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Samet Liçina ve Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaaslan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İNANOĞLU VE ADRİAN'A GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.

MEKAN SAHİBİ CEM MİRAP'A GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinin Bebek semtinde bulunan Lucca isimli mekana operasyon düzenlendi. Operasyonda mekan sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHA

Diğer yandan Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar uzun süre devam etti.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok (Samet Liçina), Özlem Parlu, ⁠Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, ⁠Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.