        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!

        Yaz döneminde öncelikli olarak santrfor transferi gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçti. İşte detaylar...

        Giriş: 12.04.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ocak ayında Jhon Duran, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun'u gönderen ardından Sidiki Cherif'i alan ve forvette alternatifsiz kalan Fenerbahçe, yazın ilk hamlesini hücum hattına yapacak.

        Transfer çalışmalarına başlayan Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi için yeniden harekete geçti.

        İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre sarı-lacivertli kulübün, İspanya La Liga ekiplerinden RCD Mallorca ile temasları yeniden başlattığı ve Kosovalı santrforu tekrar İstanbul’a kazandırmak istediği belirtildi.

        Haberde transferin 5 ila 6 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği ifade edildi.

        Öte yandan Muriqi’nin de Türkiye’ye dönüşe sıcak baktığı, oyuncunun Fenerbahçe ile geçmişten gelen bağının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.

        Sarı-lacivertli formayla daha önce önemli bir performans sergileyen tecrübeli golcünün transfer sürecinde taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

        "YÖNETİM GİTMEME İZİN VERMEDİ"

        Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ocak ayında F.Bahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

        Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 29 maçta oynadı ve 19 gol ile 1 asist üretti.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
