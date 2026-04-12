İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
Yaz döneminde öncelikli olarak santrfor transferi gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ocak ayında Jhon Duran, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun'u gönderen ardından Sidiki Cherif'i alan ve forvette alternatifsiz kalan Fenerbahçe, yazın ilk hamlesini hücum hattına yapacak.
Transfer çalışmalarına başlayan Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi için yeniden harekete geçti.
İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre sarı-lacivertli kulübün, İspanya La Liga ekiplerinden RCD Mallorca ile temasları yeniden başlattığı ve Kosovalı santrforu tekrar İstanbul’a kazandırmak istediği belirtildi.
Haberde transferin 5 ila 6 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği ifade edildi.
Öte yandan Muriqi’nin de Türkiye’ye dönüşe sıcak baktığı, oyuncunun Fenerbahçe ile geçmişten gelen bağının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertli formayla daha önce önemli bir performans sergileyen tecrübeli golcünün transfer sürecinde taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
"YÖNETİM GİTMEME İZİN VERMEDİ"
Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ocak ayında F.Bahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.