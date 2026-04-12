2007 - 2011 yılları arasında ekrana gelen gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nin oyuncuları Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, aynı karede buluştu.

Külegeç, motosikletiyle dolaşırken yolda eski rol arkadaşı Kendirci ile karşılaştı.

"TESADÜFÜN BÖYLESİ"

Motosikletlerini yolun sağına park eden Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, birlikte fotoğraf çektirdi. O anı sosyal medya hesabından paylaşan Külegeç, "Tesadüfün böylesi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dağhan Külegeç, kariyerine oyuncu olarak devam ederken, İbrahim Kendirci ise ekranlardan uzaklaşıp sevenlerinin karşısına müzisyen kimliği ile çıkıyor.

Bir döneme damga vuran dizinin başrollerinde; Pelin Karahan (Aslı), Dağhan Külegeç (Efe), İbrahim Kendirci (Deniz), Aslı Enver (Mine) ve Sarp Apak'ın (Güven) gibi ünlü isimler rol almıştı.