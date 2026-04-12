Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muğla haberleri: Feci ölüm! Top oynarken 35 metrelik uçurumdan düştü! | Son dakika haberleri

        Feci ölüm! Top oynarken 35 metrelik uçurumdan düştü!

        Muğla'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada top oynarken 35 metrelik uçucumdan düşen Kenan Zenginer hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada top oynarken dengesini kaybedip, 35 metrelik uçurumdan yuvarlanan inşaat işçisi Kenan Zenginer (28) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çırpı mevkiinde meydana geldi.

        Arkadaşlarıyla pikniğe giden inşaat işçisi Kenan Zenginer top oynarken dengesini kaybedip yaklaşık 35 metreden yuvarlandı.

        Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içinde Zenginer'e ulaştı.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zenginer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kenan Zenginer'in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kenan Zenginer'in cesedinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 10 Nisan 2026 (EuroCup'ta Şampiyon Çimsa ÇBK Mersin)

        Beşiktaş evinde 3 puan peşinde. Marco Asensio 2 hafta yok. Galatasaray'dan tarihi başarı. EuroCup'ta şampiyon Çimsa ÇBK Mersin. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
