        Kabine üyelerinden Netanyahu'ya tepki | Son dakika haberleri

        Kabine üyelerinden Netanyahu'ya tepki

        Kabine üyeleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 04:24 Güncelleme:
        Kabine üyeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

        Dışişleri'nden Netanyahu'ya tepki
        BAKAN GÜRLEK: İÇİNDE BULUNDUĞU HUKUKİ VE AHLAKİ ÇIKMAZIN DERİNLİĞİNİ AÇIKTA ORTAYA KOYMAKTADIR

        Adalet Bakanı Gürlek, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’de soykırımcı katliam şebekesinin elebaşı Netanyahu’nun; bölge ve dünya barışı için yürütülen diplomasinin öncüsü, küresel vicdanın sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri asla kabul edilemez. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişinin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içinde bulunduğu hukuki ve ahlaki çıkmazın derinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; uluslararası hukuk temelinde barış için diplomasinin öncüsü olmaya devam edecek, Türk adaleti ise hakkın ve mazlumların yanında durmayı ve işlenen suçların takipçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

        BAKAN ÇİFTÇİ: İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİĞİN AÇIK GÖSTERGESİDİR

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda, “Gazze’de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Benjamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir. Hakkında uluslararası yargı süreçleri işletilen, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin; hakikat, adalet ve insanlık adına söz söyleme meşruiyeti yoktur. Gerçekler açıktır: Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek; insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulmün karşısında kararlılıkla mücadele edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın: İşlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir” ifadelerine yer verdi.

        BAKAN GÖKTAŞ: TÜM İNSANLIĞA HESAP VERECEĞİ GÜN ELBET GELECEKTİR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise açıklamasında, "Gazze’deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatmaktadır. Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu’nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden her yaştan insanı katleden caniler cezasını çekecektir. Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir” dedi.

        BAKAN IŞIKHAN: HAKİKATLERİ DEĞİŞTİRMEYECEK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Netanyahu ve çetesinin bölgemizdeki alçak saldırılarına rağmen barışın tesisi için gayretle çalışmayı sürdürecek. Katil İsrail yönetimi; masum yavruları, kadınları, sivilleri acımasızca katletmelerinin üstünü örtemeyecek, er ya da geç hak ettikleri cezayı çekecek. Netanyahu’nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında; zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

        BAKAN KURUM: TARİH SİZİ SOYKIRIM SUÇLUSU OLARAK YAZACAK

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, “Bugün artık ‘Terör rejimi kimdir?’ sorusunun küresel bir cevabı var: İşgalci İsrail. Tarih sizi; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

        BAKAN YUMAKLI: KATLETTİĞİNİZ MASUMLARIN ÇIĞLIKLARI ELBET SONUNUZ OLACAKTIR

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda, “Soykırımcı, katil, ilkel ve bağnaz bir suçlu olan Netanyahu ve katliam şebekesi; gerçekleştirdiği soykırımları örtbas etmek için köşeye sıkışmış ve saldırganlık psikolojisine bürünmüştür. Ne yaptığını bilmeyen, ne söylediğinin farkında olmayan, tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan bu haydut ve şürekası, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize dil uzatarak hakikatin üstünü örtemez. Katlettiğiniz masumların, aç bıraktığınız çocukların ve annelerinin yürek yakan çığlıkları elbet sizin sonunuz olacaktır. Türkiye ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında mücadelesini sürdürecektir” dedi.

        BAKAN URALOĞLU: ADALET MUTLAKA YERİNİ BULUR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı açıklamada, “Gazze’de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaya yeltenmektedir. Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan vermiş olduğu bu zihniyetin; ne meşruiyeti ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmıştır. Gerçeği örtbas etmek için gerilimi büyütenler bilmelidir ki; hakikat er ya da geç ortaya çıkar, adalet mutlaka yerini bulur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; haksızlığın karşısında, mazlumların yanında durmayı sürdürecek ve daha huzurlu, daha adil bir dünya için kararlılıkla yoluna devam edecektir” dedi.

