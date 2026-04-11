        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'ya tepki | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'ya tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir." denildi.

        Giriş: 11.04.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.

        Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmaktadır.

        Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

        Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Ana Haber Bülteni - 9 Nisan 2026 (Ateşkes Var Ama Saldırılar Bitmedi: Lübnan Hedefte)

        Kırılgan ateşkes gölgesinde müzakere. Habertürk ekipleri sahada. İsrail ateşkes dinlemeden Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. İran'dan Hürmüz Boğazı için uyarı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
