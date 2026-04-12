        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Galatasaray'ın Kocaeli kabusu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Kocaeli kabusu!

        Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışını karıştıran Kocaelispor, bu sezon sarı-kırmızılıların kabusu oldu. Güçlü rakibine iki lig maçında da kaybetmeyen Körfez ekibi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın bu sezon ligde yenemediği 3. takım oldu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

        Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ın bu sezonki kabusu Kocaelispor oldu. Cimbom, Kocaelispor ile yaptığı 2 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.

        Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.

        Körfez ekibi, böylece Cimbom'a bu sezon toplamda 5 puan kaybettirdi.

        GALATASARAY'IN BU SEZON YENEMEDİĞİ 3. TAKIM

        Kocaelispor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın bu sezon ligde yenemediği 3. takım oldu.

        SAHASINDA 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

        Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

        Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki kazanma serisini sürdüremedi.

        SANE 7. GOLÜNÜ ATTI

        Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bu sezon 7. kez gol atma sevinci yaşadı.

        Sezon başında kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Toplamda sarı-kırmızılı formayı 37 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, Kocelispor ağlarını havalandırarak gol sayısını 7'ye taşıdı.

        LİGDE EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 33 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7. kez berabere kaldı.

        BU SEZONKİ 5. BERABERLİK

        Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig’de 5. beraberliğini aldı. Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

