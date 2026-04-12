        Galatasaray - Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 29. haftada ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sane'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatan Aslan, ikinci devrede Petkovic'in golüne engel olamadı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 68'e çıkarırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

        Giriş: 12.04.2026 - 18:57
        G.Saray'a Kocaeli şoku!

        Galatasaray, Kocaelispor karşısında büyük şok yaşadı, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı.

        Cimbom 30. dakikada Leroy Sane ile öne geçerken, ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede beraberlik için bastıran Körfez ekibi, bu çabasının sonucunu 72. dakikada aldı. Hırvat santrfor Bruno Petkovic, attığı golle RAMS Park'ta şok etkisi yarattı: 1-1.

        Kalan dakikalarda sarı-kırmızılıların çabası sonuç vermedi ve Aslan, şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.

        FENERBAHÇE İLE FARK 2'YE İNDİ

        Ligde evinde 4 maç sonra puan kaybeden sarı-kırmızılılar puanını 68 yaptı ve bu sonuçla bitime 5 hafta kala ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye indi.

        Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kocaelispor ise 35 puana yükseldi.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 66 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 75 Lemina), Sane, Sara (Dk. 80 Icardi), Sallai (Dk. 66 Lang), Barış Alper Yılmaz

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Dk. 64 Can Keleş), Sissoho (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Show, Keita, Nonge (Dk. 46 Haidara), Serdar Dursun (Dk. 65 Petkovic), Agyei (Dk. 87 Churlinov)

        Goller: Dk. 30 Sane (Galatasaray), Dk. 72 Petkovic (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 23 Nonge (Kocaelispor)

