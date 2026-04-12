Galatasaray - Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri: Başsavcı Dönmez'den önemli mesajlar, Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi, AB'de yeni dijital sınır dönemi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...BAŞSAVCI DÖNMEZ'DEN ÖNEMLİ MESAJLARİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez bugün adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Dönmez, suç örgütleri ve sokak çeteleri ile ilgili çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bunlardan 169'unda uyuşturucu madde çıktığını söyleyen Dönmez, "Ünlülerin ve iş adamlarının da olduğu yeni veriler elde edildikçe adliyemize davet edilecekler. Uyuşturucu operasyonunda bir havuz sistemi oluşturuldu" dedi.BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMALARIBahis ve şike soruşturmaları hakkında da açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, "Futbolda bahis algısını değiştirelim, sadece futbolda değil tüm spor dallarına bakıyoruz basket de var voleybol da var" dedi."TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ LİMAN OLMASINDA POLİSLERİMİZİN PAYI BÜYÜK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı. Erdoğan, "Bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde, Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor." dediEŞKİ'NİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ"Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 şüphelinin salıverilmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.ŞİMŞEK: CANAVARLAR DÖNEMİNİ YAŞIYORUZUluslararası Ekonomi Zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ateşkes devam etse bile etkilerinin bir miktar kalıcı hale geleceğini söyledi. Dünyada büyük kırılmalar yaşandığını vurgulayan Şimşek, yaşadığımız günler için "Canavarlar dönemi" tanımı yaptı.TRUMP'TAN İRAN'A HÜRMÜZ TEPKİSİDünyada tüm gözler ABD-İran hattında. Yarın İslamabad'da ABD ve İran heyetlerinin müzakere görüşmeleri var. ABD Başkanı Trump, İran ile yapılacak müzakerelerde bir anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu ifade ederken, "Anlaşma yapmazlarsa acı verici olacak." dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise "İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrolün geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor. Bazıları bunu onursuzca olarak nitelendirir. Anlaşmamız böyle değil." ifadelerini kullandı.MÜZAKERELER ÖNCESİ MESAJABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İslamabad'a giderken açıklama yaptı ve "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz" dedi.TRUMP'IN, RUTTE'YE "ÖFKE KUSTUĞU" İDDİA EDİLDİTrump'ın geçtiğimiz günlerde, "NATO'dan çıkmayı düşünüyorum" açıklamasını hatırlarsınız. Bir süredir gergin olan ilişkilerin yönü ne olacak? cevabını merak ettiğimiz soru bu. Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmede, ittifaktaki ülkelerin İran savaşında "eylemsiz kalması" nedeniyle "öfke kustuğu" iddia edildi.AB'DE YENİ DİJİTAL SINIR DÖNEMİSırada Avrupa seyahatine gidenleri ilgilendiren bir haber var. Avrupa Birliği'nde yeni dijital sınır kontrol sistemi 10 Nisan itibarıyla tam olarak uygulanmaya başlandı. Bu sistemle birlikte Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların, havalimanı ya da sınır bölgelerinde pasaport kontrolüne ek olarak parmak izi vermesi ve fotoğraf çektirmesi gerekiyor. Bu da pasaport sıralarının uzamasına neden olabilir.