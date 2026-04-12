Süper Lig'de son 5 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 29. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yenerken, Trabzonspor ise Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye indi. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Giriş: 12.04.2026 - 22:24
GALATASARAY (68 PUAN):
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
FENERBAHÇE (66 PUAN):
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
TRABZONSPOR (64 PUAN):
30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor