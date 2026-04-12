        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de son 5 hafta! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları... - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de son 5 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 29. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yenerken, Trabzonspor ise Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye indi. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Giriş: 12.04.2026 - 22:24 Güncelleme:
        GALATASARAY (68 PUAN):

        30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        FENERBAHÇE (66 PUAN):

        30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

        TRABZONSPOR (64 PUAN):

        30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir

        31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

        32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

        33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

        34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

