"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTAYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Osimhen'in olması, santrforlu oyun, Icardi'li oyun, yanındaki oyuncuların fit olduğu... Önümüzde 1 hafta var, çok iyi değerlendireceğiz. Dinlenme, nefes alma ve tekrar konsantre olma şansımız var. 2 puan öndeyiz. Bu avantajımızı, farkı artırarak devam ettireceğiz. Ben oyuncularıma, taraftarımıza çok inanıyorum. Onlar bize çok inandı. Onlarla birlikte bu yollarda yürüdük, şampiyon olduk. 3 senelik bölümde bunları yaşadık. Avantajları kaybettiğimiz de oldu. Futbol bu. Her zaman istediğinizi yapamıyorsunuz. Farklı bir dönem başlıyor. Bu dönemi en iyi şekilde kullanacağız."