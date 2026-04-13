Neden her gün aynı şekilde kahvaltı ediyoruz ama akşam aynı yemeği yiyemiyoruz? Cevap beynimizin işleyişinde saklı

Sabahları “ne işe yarar?”, akşamları “ne hoşuma gider?”

Araştırmada katılımcıların bir hafta boyunca ne yediklerini kaydettikleri günlükler incelendi. Bu veriler, kahvaltıların çoğu zaman tekrar ettiğini; öğle ve akşam yemeklerinde ise çeşitliliğin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

Bilim insanları bu farkın nedenini anlamak için katılımcılara sadece ne yediklerini değil, neden o yiyecekleri tercih ettiklerini de sordu. Sonuçlara göre sabah saatlerinde insanlar daha çok “işlevsel” düşünerek hareket ediyor. Yani kahvaltı, hızlı hazırlanması gereken, pratik ve doyurucu bir ihtiyaç olarak görülüyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise tablo değişiyor. Özellikle akşam saatlerinde “keyif” ön plana çıkıyor ve insanlar daha farklı tatlar denemeye yöneliyor.