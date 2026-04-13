Habertürk
Habertürk
        Neden her gün aynı şekilde kahvaltı ediyoruz ama akşam aynı yemeği yiyemiyoruz? Cevap beynimizin işleyişinde saklı

        Neden her gün aynı şekilde kahvaltı ediyoruz ama akşam aynı yemeği yiyemiyoruz? Cevap beynimizin işleyişinde saklı

        Her sabah aynı kahvaltıyı yapmak sandığınız gibi sıradan bir alışkanlık değil. 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmalar, bu tercihin günün saatine göre değişen psikolojik hedeflerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

        Giriş: 13.04.2026 - 07:30 Güncelleme:
        1

        Her sabah aynı kahvaltıyı yapmak sandığınız gibi sıradan bir alışkanlık değil. 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmalar, bu tercihin günün saatine göre değişen psikolojik hedeflerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

        2

        Her sabah aynı kahvaltı… Alışkanlık değil, beynin bir tercihi

        Güne her sabah benzer bir kahvaltıyla başlamak çoğu kişiye sıradan bir alışkanlık gibi geliyor. Ancak ABD ve Fransa’da toplam 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan analizler ve deneyler, bunun yalnızca bir rutin olmadığını ortaya koyuyor. Farklı yöntemlerle yürütülen çalışmalara göre, aynı kişi günün farklı saatlerinde yemek konusunda bambaşka kararlar alabiliyor.

        3

        Sabahları “ne işe yarar?”, akşamları “ne hoşuma gider?”

        Araştırmada katılımcıların bir hafta boyunca ne yediklerini kaydettikleri günlükler incelendi. Bu veriler, kahvaltıların çoğu zaman tekrar ettiğini; öğle ve akşam yemeklerinde ise çeşitliliğin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

        Bilim insanları bu farkın nedenini anlamak için katılımcılara sadece ne yediklerini değil, neden o yiyecekleri tercih ettiklerini de sordu. Sonuçlara göre sabah saatlerinde insanlar daha çok “işlevsel” düşünerek hareket ediyor. Yani kahvaltı, hızlı hazırlanması gereken, pratik ve doyurucu bir ihtiyaç olarak görülüyor.

        Günün ilerleyen saatlerinde ise tablo değişiyor. Özellikle akşam saatlerinde “keyif” ön plana çıkıyor ve insanlar daha farklı tatlar denemeye yöneliyor.

        4

        Her gün aynı kahvaltı yapmak bilinçsiz değil

        Farklı veri analizleri, katılımcı beyanları ve deney sonuçlarını bir araya getiren araştırma, her gün aynı kahvaltıyı yapmanın basit bir alışkanlık olmadığını gösteriyor.

        Bu durum, günün erken saatlerinde benimsenen hedeflerin bir sonucu olarak ortaya çıkarken, gün ilerledikçe değişen motivasyonlar sofradaki çeşitliliği artırıyor.

        5

        Aynı kişi, aynı gün içinde bambaşka seçimler yapıyor

        Araştırma yalnızca gözleme dayalı kalmadı. Bilim insanları, bu davranışın gerçekten değişip değişmeyeceğini görmek için katılımcılara küçük bir deney de uyguladı.

        Bir gruptan kahvaltıyı “daha keyifli hale getirmeye”, diğer bir gruptan ise “daha pratik ve hızlı olmaya” odaklanmaları istendi. Sonuçta, keyif odaklı düşünen grubun kahvaltıda daha farklı yiyecekler tercih ettiği görüldü.

        Bu bulgu, sabahları tekdüze beslenmenin sadece alışkanlık değil, o anki düşünce biçimiyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

        6

        Hafta sonu gelince kahvaltı bile değişiyor

        Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise hafta sonu etkisi oldu. Katılımcıların hafta sonlarında yemek seçimlerinde daha fazla çeşitliliğe yöneldiği görüldü.

        Bu değişim özellikle kahvaltıda daha belirgin hale geliyor. Hafta içi aynı kalan kahvaltı, hafta sonu geldiğinde daha farklı seçeneklere açılabiliyor.

        7

        Asıl belirleyici zaman değil, o anki amaç

        Çalışmada ayrıca kahvaltının tekdüze olmasının yalnızca zaman kısıtıyla açıklanamayacağı da vurgulandı. Araştırmacılar, insanların bir öğüne ne kadar zaman ayırdığından çok, o öğünde hangi amacı önceliklendirdiğinin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

        Yani sabah daha fazla zaman olsa bile, işlevsel düşünce baskın olduğu için benzer seçimler yapılmaya devam edebiliyor.

        Fotoğraf kaynak: Shutterstock

        Haber kaynak: Haber kaynak: ResearchGate'de yayımlanan 2022 tarihli, "Why do people eat the same breakfast every day?" isimli makale. (Erasmus Üniversitesi Roterdam, Boston Üniversitesi)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Kocaeli kabusu!
        Kocaeli kabusu!
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Başı olmayan beden bulundu!
        Başı olmayan beden bulundu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        'Çağrı Bey' CURAD-1 için yola çıktı
        'Çağrı Bey' CURAD-1 için yola çıktı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        G.Saray'a Kocaeli şoku!
        G.Saray'a Kocaeli şoku!
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"