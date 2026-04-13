Neden her gün aynı şekilde kahvaltı ediyoruz ama akşam aynı yemeği yiyemiyoruz? Cevap beynimizin işleyişinde saklı
Her sabah aynı kahvaltıyı yapmak sandığınız gibi sıradan bir alışkanlık değil. 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmalar, bu tercihin günün saatine göre değişen psikolojik hedeflerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Her sabah aynı kahvaltı… Alışkanlık değil, beynin bir tercihi
Güne her sabah benzer bir kahvaltıyla başlamak çoğu kişiye sıradan bir alışkanlık gibi geliyor. Ancak ABD ve Fransa’da toplam 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan analizler ve deneyler, bunun yalnızca bir rutin olmadığını ortaya koyuyor. Farklı yöntemlerle yürütülen çalışmalara göre, aynı kişi günün farklı saatlerinde yemek konusunda bambaşka kararlar alabiliyor.
Sabahları “ne işe yarar?”, akşamları “ne hoşuma gider?”
Araştırmada katılımcıların bir hafta boyunca ne yediklerini kaydettikleri günlükler incelendi. Bu veriler, kahvaltıların çoğu zaman tekrar ettiğini; öğle ve akşam yemeklerinde ise çeşitliliğin belirgin şekilde arttığını gösterdi.
Bilim insanları bu farkın nedenini anlamak için katılımcılara sadece ne yediklerini değil, neden o yiyecekleri tercih ettiklerini de sordu. Sonuçlara göre sabah saatlerinde insanlar daha çok “işlevsel” düşünerek hareket ediyor. Yani kahvaltı, hızlı hazırlanması gereken, pratik ve doyurucu bir ihtiyaç olarak görülüyor.
Günün ilerleyen saatlerinde ise tablo değişiyor. Özellikle akşam saatlerinde “keyif” ön plana çıkıyor ve insanlar daha farklı tatlar denemeye yöneliyor.
Her gün aynı kahvaltı yapmak bilinçsiz değil
Farklı veri analizleri, katılımcı beyanları ve deney sonuçlarını bir araya getiren araştırma, her gün aynı kahvaltıyı yapmanın basit bir alışkanlık olmadığını gösteriyor.
Bu durum, günün erken saatlerinde benimsenen hedeflerin bir sonucu olarak ortaya çıkarken, gün ilerledikçe değişen motivasyonlar sofradaki çeşitliliği artırıyor.
Aynı kişi, aynı gün içinde bambaşka seçimler yapıyor
Araştırma yalnızca gözleme dayalı kalmadı. Bilim insanları, bu davranışın gerçekten değişip değişmeyeceğini görmek için katılımcılara küçük bir deney de uyguladı.
Bir gruptan kahvaltıyı “daha keyifli hale getirmeye”, diğer bir gruptan ise “daha pratik ve hızlı olmaya” odaklanmaları istendi. Sonuçta, keyif odaklı düşünen grubun kahvaltıda daha farklı yiyecekler tercih ettiği görüldü.
Bu bulgu, sabahları tekdüze beslenmenin sadece alışkanlık değil, o anki düşünce biçimiyle ilgili olduğunu ortaya koydu.
Hafta sonu gelince kahvaltı bile değişiyor
Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise hafta sonu etkisi oldu. Katılımcıların hafta sonlarında yemek seçimlerinde daha fazla çeşitliliğe yöneldiği görüldü.
Bu değişim özellikle kahvaltıda daha belirgin hale geliyor. Hafta içi aynı kalan kahvaltı, hafta sonu geldiğinde daha farklı seçeneklere açılabiliyor.
Asıl belirleyici zaman değil, o anki amaç
Çalışmada ayrıca kahvaltının tekdüze olmasının yalnızca zaman kısıtıyla açıklanamayacağı da vurgulandı. Araştırmacılar, insanların bir öğüne ne kadar zaman ayırdığından çok, o öğünde hangi amacı önceliklendirdiğinin belirleyici olduğunu ortaya koydu.
Yani sabah daha fazla zaman olsa bile, işlevsel düşünce baskın olduğu için benzer seçimler yapılmaya devam edebiliyor.
Haber kaynak: Haber kaynak: ResearchGate'de yayımlanan 2022 tarihli, "Why do people eat the same breakfast every day?" isimli makale. (Erasmus Üniversitesi Roterdam, Boston Üniversitesi)