Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
Samsun'da, 11 yaşındaki kız çocuğuna bir yıldır fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 79 yaşındaki N.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 13.04.2026 - 07:27
Samsun'da, edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, N.A. (79) isimli kişinin, komşusu olan 11 yaşındaki kız çocuğunu yaklaşık bir yıldır evinin kapısına ve penceresine çağırarak fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi.
GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Mahkemeye çıkarılan N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
