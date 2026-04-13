Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı

Yapay zeka ve insansı robotlar, son yıllarda inanılmaz bir ivme kazandı. Artık sadece fabrika hatlarında veya laboratuvarlarda değil; ev işlerinden bakım hizmetlerine, güvenlikten polisliğe ve hatta arama-kurtarma operasyonlarına kadar hayatımızın merkezine yerleşmeye başladılar. Bu teknolojiler, insan benzeri hareket kabiliyetiyle karmaşık görevleri yerine getirebiliyor ve günlük yaşamı dönüştürme potansiyeli taşıyor. İşte bu hızlı gelişimin en çarpıcı örneklerinden biri Çin’den geliyor: Unitree Robotics’in geliştirdiği H1 insansı robotu, atletizm pistinde Usain Bolt’un efsanevi hızına yaklaşan bir sprint performansı sergiledi. Geçtiğimiz yıllarda Çin’de düzenlenen robot olimpiyatlarını görmüştük; şimdi ise robotlar, insan atletlerin rekorlarını doğrudan tehdit ediyor. Peki bu tablo gerçekten heyecan verici mi, yoksa “Bir aracın insanı geçmesinden ne farkı var?” sorusunu mu akla getiriyor?

REKOR KIRAN SPRİNT: 10 METRE/SANİYE HIZ

Çinli robotik girişimi Unitree Robotics, cumartesi günü yayınladığı videoda H1 robotunun 10 metre/saniyeye (yaklaşık 36 km/saat) varan sprint hızına ulaştığını duyurdu. Videoda robot, atletizm pistinde test edilirken hız ölçer cihazdan 10.1 m/s değerini gösterdi. Şirket, ölçüm ekipmanının hata payı olabileceğini belirtse de, bu sonuç insansı robotlar için yeni bir dünya rekoru anlamına geliyor.H1 robotunun uyluk ve baldır uzunluğu toplam 80 santimetre, ağırlığı ise yaklaşık 62 kilogram. Bu parametreler ortalama bir insana oldukça yakın. Videodaki altyazıda “Sıradan bir insanın fiziksel yapısıyla, dünya şampiyonu hızında koşuyor” ifadesi dikkat çekiyor.Bu hız, Jamaikalı efsane Usain Bolt’un 2009’da kırdığı 100 metre dünya rekoru ortalaması olan yaklaşık 10.44 m/s’ye çok yaklaşıyor. Bolt’un zirve hızı daha yüksek olsa da, H1’in bu performansı insansı robot teknolojisindeki sıçramayı gözler önüne seriyor.

"10 SANİYE BARİYERİ AŞILACAK!"

Unitree Robotics CEO’su Wang Xingxing, 2026 Yabuli Girişimciler Forumu’nda yaptığı açıklamada, insansı robotların 2026 ortalarına kadar 100 metre yarışında 10 saniye barajını kırabileceğini ve Bolt’u geçebileceğini söyledi. Bu tahmin, sektördeki hızlı ilerlemeyi yansıtıyor ve robotların kısa sürede insan performansını aşabileceğini işaret ediyor

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Videoyu izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. Çin’in sosyal medya platformu Sina Weibo’da görüntüler ciddi bir etkileşim aldı. Kullanıcılar robotların artık, yürüyebiliyor mu? Sorularını geride bırakıp, insanların rekorlarını kırar hale gelmesini hem muhteşem hem de endişe verici bulan yorumlarda bulundu…

Robotun hızı karşısında “Uçmak üzere” yorumu yapılırken bir kullanıcı, “Amatörden profesyonele geçiş” diye yazdı.

Küresel platform X’te (Twitter) video ilk saniyelerinde 270 binden fazla kez izlendi ve giderek arttı. Kullanıcılar, “Çılgın bir gelişme, artık ‘yürüyebiliyor mu?’ sorusunu geride bırakıp ‘Olimpiyatçıları toz duman edecek mi?’ aşamasına geçmemiz” derken, bir başka kullanıcı da, “Buradaki ilginç nokta koreografi değil, kontrol sisteminin olgunluğu” yorumuyla algı, hareket ve öğrenilmiş politikaların entegrasyonuna dikkat çekti.

ÇİN’DE İNSANSI ROBOT YARIŞI KIZIŞIYOR

Koşu performansı, Çinli insansı robot üreticileri için önemli bir test kriteri haline geldi. 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları’nda, Çin Ulusal ve Yerel Ortak Yapılı Embodied AI Robotik İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen Tien Kung Ultra robotu, 100 metre yarışını 21.50 saniyede kazanarak Unitree’nin H1’ini geride bırakmıştı. Aynı robot, 2025’te düzenlenen dünyanın ilk insansı robot yarı maratonunda yaklaşık 2 saat 40 dakikalık sürede finişe ulaşmıştı.Şubat 2026’da ise MirrorMe şirketi, 175 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındaki yeni tam boy insansı robotu “Bolt”u tanıttı. Şirket, bu robotun zirve koşu hızının 10 m/s’ye ulaştığını açıkladı. Böylece H1 ile Bolt arasında kıyasıya bir rekabet ortaya çıktı.

İKİNCİ İNSANSI ROBOT YARI MARATONU

19 Nisan’da Pekin Ekonomik-Teknolojik Gelişim Bölgesi’nde (E-Town) ikinci İnsansı Robot Yarı Maratonu düzenlenecek. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar 70’ten fazla ekip pistte test koşuları gerçekleştirdi. Bu yılki etkinlikte 300’den fazla insansı robotun katılımı bekleniyor ve analistler, birden fazla robotun yan yana yarışacağı, daha heyecanlı bir mücadele öngörüyor. “İnsan-robot birlikte koşu” formatı ile düzenlenen organizasyon, teknolojinin sporla iç içe geçtiğinin somut bir göstergesi.

TEKNOLOJİ İLERLİYOR AMA TARTIŞMALAR DA BÜYÜYOR

Unitree H1’in rekor sprinti, insansı robotların sadece yürüme ve dengede değil, yüksek hız ve çeviklikte de insan performansına yaklaştığını gösteriyor. Bu gelişmeler, yapay zekâ entegrasyonuyla birleşince robotların günlük hayatta daha geniş rollerde kullanılmasının önünü açıyor. Ancak bir yandan da soru işaretleri artıyor: İnsanların yıllarca disiplinli antrenmanlarla elde ettiği başarıları bir robotun kolayca yapması gerçekten kutlanacak bir gelişme mi? Yoksa otomobillerin veya motosikletlerin insanı geçmesinden farksız mı? Bu tartışmalar, robotik teknolojilerin etik, toplumsal ve psikolojik boyutlarını da gündeme getiriyor. Uzmanlar, güvenlik, iş gücü dönüşümü ve insan-robot ilişkisi konularında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ROBOTİK GELECEK HIZLA GELİYOR

Unitree H1’in rekor sprinti, insansı robotların insan sınırlarını zorladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Çin merkezli bu rekabet, küresel robotik sektörünü hızlandırırken, yapay zekâ ve embodied AI’nin (bedensel yapay zekâ) geleceğini şekillendiriyor. Yaklaşan yarı maraton gibi etkinlikler, bu teknolojilerin nereye evrileceğini göstermesi açısından kritik önem taşıyor. Ancak heyecanla birlikte, “insan olmanın anlamı” üzerine derin düşünmeyi de beraberinde getiriyor.