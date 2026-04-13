ABD Başkanı Trump'tan Papa 14. Leo'ya tepki: "Papa aklını başına toplamalı"

ABD Başkanı Donald Trump, savaş karşıtı açıklamalarda bulunan Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'ya tepki gösterdi.

Truth Social isimli sosyal medya platformundan Papa'yı eleştiren Trump, "Papa Leo, suç konusunda zayıf ve dış politikada berbat. Trump yönetimine karşı "korku"dan bahsediyor, ancak Katolik Kilisesi'nin ve diğer tüm Hristiyan kuruluşlarının COVID sırasında, dışarıda ayin düzenledikleri ve on hatta yirmi metre mesafeyi korudukları halde rahipleri, din adamlarını ve herkesi tutukladıkları zamanki korkudan bahsetmiyor." dedi.

"ABD BAŞKANI'NI ELEŞTİREN BİR PAPA İSTEMİYORUM"

"Kardeşi Louis'i ondan çok daha fazla seviyorum, çünkü Louis tam bir MAGA taraftarı. O anlıyor, Leo anlamıyor!" ifadelerini kullanan Trump açıklamasına şöyle devam etti:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü, hapishanelerini, katiller, uyuşturucu satıcıları ve cinayet işleyenler de dahil olmak üzere, ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının korkunç olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum.

Ve ben, ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum çünkü ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yapıyorum: Suç oranlarında rekor düşük seviyelere iniyorum ve tarihin en büyük borsasını yaratıyorum."

Beyaz Saray'da kendisinin olmaması halinde Papa'nın da seçilemeyeceğini iddia eden Trump, "Leo minnettar olmalı çünkü herkesin bildiği gibi, o şok edici bir sürprizdi. Papa olmak için hiçbir listede yoktu ve sadece Kilise tarafından oraya yerleştirildi çünkü Amerikalıydı ve bunun Başkan Donald J. Trump ile başa çıkmanın en iyi yolu olacağını düşündüler. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı." dedi.

"PAPA AKLINI BAŞINA TOPLAMALI"

Trump açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Ne yazık ki, Leo'nun suç konusunda zayıf olması, nükleer silahlar konusunda zayıf olması bana hiç uymuyor, ayrıca David Axelrod gibi Obama sempatizanlarıyla görüşmesi de hoşuma gitmiyor; Papa Leo, aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil, büyük bir Papa olmaya odaklanmalı. Bu durum ona çok zarar veriyor ve daha da önemlisi Katolik Kilisesi'ne zarar veriyor!"

HAZRETİ İSA GİBİ TASVİR EDİLDİĞİ GÖRSELİ PAYLAŞTI

Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaştı.

Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor.

PAPA BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Papa 14. Leo, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda dünya barışı için düzenlenen dua etkinliğinde, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirtmişti.

Her yerde tehditlerin öne çıkmaya başladığını dile getiren Papa, "Savaş böler, umut birleştirir. Burada, çevremizde giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen o her şeye kadirlik hezeyanına karşı bir set buluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.