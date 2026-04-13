Bu hafta gökyüzünde ‘bulanık’ ama ‘hızlı’ bir enerji hakim. 13 Nisan’daki Mars–Neptün kavuşumu enerji düşüşü, kafa karışıklığı, aldanma etkileri barındırıyor, dikkat!

15 Nisan’da Merkür’ün Koç’a geçmesiyle birlikte hızlı karar alma, hızlı bilgi akışı imkanı doğuyor.

17 Nisan’da Koç burcundaki Yeniay ise cesaret gerektiren işleri başlatmak için fırsat ve şanslar veriyor.

Peki 13 – 19 Nisan haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, Yeniay sizin burcunuzda; hayatınızda güçlü bir başlangıç isteği var. Ama bu hafta bir iç sesinizi dinleyin deriz.

Sevgili Boğalar, rüyalarınız ve sezgileriniz artabilir. Acele kararlar yerine biraz geri çekilip gözlem yapmanız faydalı olacaktır.

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevrenizde bazı belirsizlikler yaşanabilir. Duyduklarınıza hemen tepki vermek yerine süzgeçten geçirin.

Sevgili Yengeçler, kariyer alanında yönünüzü sorgulayabilirsiniz. Yeni bir adım atmak istiyorsanız, önce hedefinizi netleştirin.

Sevgili Aslanlar, uzaklar, eğitimler ve yeni fikirler gündemde. İlhamınız yüksek ama detayları gözden kaçırmamaya dikkat edin.

Sevgili Başaklar, maddi konular biraz karışık olabilir. Risk almadan önce iki kez düşünmeniz iyi olur.

Sevgili Teraziler, ilişkilerde idealize etme eğilimi artıyor. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi görmelisiniz.

Sevgili Akrepler, günlük hayatınızda dağınıklık hissi olabilir. Rutininizi sadeleştirerek zihninizi toparlayabilirsiniz.

Sevgili Yaylar, aşk ve yaratıcılık alanında ilhamınız yüksek. Ama hayal ile gerçek arasında denge kurmanız gerekiyor.

Sevgili Oğlaklar, ev ve aile konularında duygusal dalgalanmalar olabilir. Tepki vermeden önce biraz bekleyin.

Sevgili Kovalar, iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Net olmak ve varsayım yapmamak bu haftanın anahtarı.

Sevgili Balıklar, maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta. Sezgilerinize güvenin ama gerçekleri de ihmal etmeyin.