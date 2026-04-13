Herkes Yerebatan Sarnıcı'nı biliyor! Peki ya diğerleri? Bir halı mağazasının altındaki gizemi biliyor musunuz?
İstanbul'un devasa siluetinin altında, yüzyıllardır gün yüzüne çıkmayı bekleyen gizemli bir dünya uzanıyor. Sadece Yerebatan Sarnıcı ile sınırlı kalmayan bu yer altı mirası, şehrin su ihtiyacını karşılayan onlarca sessiz tanığa ev sahipliği yapıyor. Tarihin derinliklerinden gelen bu yankıları ve kayıp sarnıçların hikayesini sizler için derledik!
Kalabalık caddelerin ve modern binaların tam altında, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan devasa bir mühendislik harikası gizli. Birçoğu unutulmuş, bir kısmı ise evlerin bodrumunda sessizliğe gömülmüş olan bu yer altı sularının izini sürüyoruz. İstanbul’un saklı kalmış tarihine dair tüm detaylar haberimizin devamında!
ŞEREFİYE SARNICI: BİNYILLIK MÜHENDİSLİĞİN ZARİF YÜZÜ
Roma ve Bizans döneminde su kaynakları açısından kısıtlı olan İstanbul’un imdadına devasa su yolları yetişiyordu. Dışarıdan gelen suların toplandığı Şerefiye Sarnıcı, dönemin mühendislik sınırlarını zorlayan kusursuz bir örnektir. Yakın zamanda restore edilerek teknolojiyle harmanlanan ve turizme kazandırılan bu mekan, sadece su depolamakla kalmadığını, aynı zamanda yerin altına inanılmaz bir mimari zarafet inşa edildiğini tüm çıplaklığıyla gösteriyor.
BİNBİRDİREK SARNICI: ŞEHRİN AYAKLARI ALTINDAKİ SESSİZ DEV
İstanbul, üstündeki ihtişamı kadar altındaki derinliğiyle de büyüleyen bir şehir. Turistlerin akın ettiği Yerebatan Sarnıcı, buzdağının sadece görünen kısmı. Şehrin en büyük ikinci kapalı su deposu olan Binbirdirek Sarnıcı, kuruyan zemininde bugün farklı etkinliklere ev sahipliği yapsa da, devasa sütunlarıyla kentin yorgun hafızasında tarihi bir duruş sergiliyor. Binlerce yıl önce şehre hayat veren bu yapı, aslında yer altındaki devasa bir ağın en önemli merkezlerinden biriydi.
NAKKAŞ PAŞA SARNICI: BİR HALI MAĞAZASININ ALTINDAKİ GİZEM
Tarihi yarımadada asıl gizem, Şerefiye gibi restore edilenlerin ötesinde kapısı kilitli kalmış veya üzerine bina inşa edilmiş olanlarda yatıyor. Sultanahmet'teki bir halı mağazasının merdivenlerinden inilerek ulaşılan Nakkaş Paşa Sarnıcı, bunun en çarpıcı örneklerinden.
Roma döneminden kalma nemli kemerlerin ve korinth başlıklarının modern ticaretin tam altında, ziyaretçilerden gizli bir şekilde yaşamaya devam etmesi şehrin katmanlı yapısını özetliyor.
ZEYREK (PANTOKRATOR) SARNICI: SAKLI SULARIN GELECEĞE MİRASI
Şehrin en önemli yapılarından biri olan Zeyrek Camii'nin altında uzanan devasa Zeyrek Sarnıcı, içinden su damlayan yosun tutmuş duvarlarıyla uzun yıllar kaderine terk edildikten sonra ancak son dönemde onarım yüzü görebildi. Uzmanlar, bu sarnıçların sadece turistik birer obje olmadığını, kentsel arkeoloji açısından kritik değer taşıdığını vurguluyor. Zeyrek gibi yapıların gün yüzüne çıkarılması, İstanbul’un kaybolmaya yüz tutan ruhuna yeniden dokunmak anlamına geliyor.