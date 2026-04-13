Herkes Yerebatan Sarnıcı'nı biliyor! Peki ya diğerleri? Bir halı mağazasının altındaki gizemi biliyor musunuz?

BİNBİRDİREK SARNICI: ŞEHRİN AYAKLARI ALTINDAKİ SESSİZ DEV

İstanbul, üstündeki ihtişamı kadar altındaki derinliğiyle de büyüleyen bir şehir. Turistlerin akın ettiği Yerebatan Sarnıcı, buzdağının sadece görünen kısmı. Şehrin en büyük ikinci kapalı su deposu olan Binbirdirek Sarnıcı, kuruyan zemininde bugün farklı etkinliklere ev sahipliği yapsa da, devasa sütunlarıyla kentin yorgun hafızasında tarihi bir duruş sergiliyor. Binlerce yıl önce şehre hayat veren bu yapı, aslında yer altındaki devasa bir ağın en önemli merkezlerinden biriydi.