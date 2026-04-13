Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Zirai don ve çığ tehlikesi devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.