        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları - 13 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Zirai don ve çığ tehlikesi devam ediyor.

        Habertürk
        Giriş: 13.04.2026 - 07:42 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 17°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 21°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

