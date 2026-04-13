Barış Arduç'un Jiu-Jitsu şampiyonasında madalya zaferi

Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te önemli bir başarı elde etti.

Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen ünlü oyuncu, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı.

Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı.

Altın madalyası ile poz veren Arduç, fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli olan Barış Arduç'un Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.

