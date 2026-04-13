Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Barış Arduç'un Jiu-Jitsu şampiyonasında madalya zaferi - Magazin haberleri

        Barış Arduç'un Jiu-Jitsu şampiyonasında madalya zaferi

        Oyuncu Barış Arduç, Milano'daki Jiu-Jitsu şampiyonasında 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı

        Giriş: 13.04.2026 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te önemli bir başarı elde etti.

        Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen ünlü oyuncu, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı.

        Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı.

        Altın madalyası ile poz veren Arduç, fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli olan Barış Arduç'un Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.

        Gupse Özay ve Barış Arduç
        ÖNERİLEN VİDEO

        Konumdan kodese

        Eskişehir'de bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sanal medya üzerinden yaptığı 'yer bildirimi' paylaşımı sonrasında camide yakalandı. (DHA)    

        #Barış Arduç
        #jiu-jitsu
        #altın madalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
