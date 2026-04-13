Dolar yüzde 0,4 değer kazanırken, petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, ABD Donanması’nın İran petrol sevkiyatlarını kısıtlayabilecek Hürmüz Boğazı ablukasına hazırlanmasıyla geldi.

Yükselen petrol fiyatları, güçlenen dolar endeksi ve küresel enflasyon endişeleri altın fiyatlarında yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesine sebep oldu.

Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 749 dolara gram altın ise 6 bin 788 TL'ye düştü. Çeyrek altın 11 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 268 liradan işlem görüyor.