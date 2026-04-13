Yapay zekanın gözünden Türkiye: 81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü? Şehrinizin gözlerinin içine bakın!

Şehirler sadece binalardan ibaret değildir; her birinin kendine has bir ruhu, hikayesi ve toprağına işlenmiş bir kimliği vardır. Bazı şehirler denizle nefes alır, bazıları dağların heybetini taşır, bazıları ise sokaklarında binlerce yıllık bir geçmişi yaşatır. Peki bir şehir insan olsaydı olsaydı nasıl görünürdü? Bu sorunun peşine düştük ve yapay zeka ile Türkiye’nin 81 ili için özel görseller tasarladık.

Bu projede şehirleri sadece birer coğrafi konum olarak değil; yaşayan ve nefes alan bireyler olarak hayal ettik. Yapay zeka ile tasarladığımız her bir portre; o ilin simgelerini, renklerini ve mimari mirasını birer dekor olarak değil, karakterin ruhuyla bütünleşmiş birer parça olarak taşıyor. Yöreye has dokular karakterlerin kıyafetlerine ince ince işlenirken, şehirlerin silüetleri ve doğal güzellikleri de bu sinematik portrelerin doğal bir uzantısı haline geldi.

Şimdi kendi memleketinizin, büyüdüğünüz sokakların ya da aşık olduğunuz o coğrafyanın gözlerinin içine bakma vakti!

Galeriyi kaydırın ve Türkiye'nin 81 yüzüyle tanışın...