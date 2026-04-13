Yapay zekanın gözünden Türkiye: 81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü? Şehrinizin gözlerinin içine bakın!
Şehirlerin sadece sokakları, mimari yapıları ve dağları değil; yüzlerce yıla dayanan bir karakteri, bir ruhu vardır. Peki yaşadığınız şehrin ruhu ete kemiğe bürünseydi size nasıl bakardı? Türkiye'nin 81 ilini; tarihinden mimarisine, coğrafyasından kültürel dokusuna kadar tüm ayrıntılarıyla harmanladık ve yapay zeka aracılığıyla gerçekçi insan portrelerine dönüştürdük. Kendi memleketinizin gözlerinin içine bakmaya hazır mısınız?
Şehirler sadece binalardan ibaret değildir; her birinin kendine has bir ruhu, hikayesi ve toprağına işlenmiş bir kimliği vardır. Bazı şehirler denizle nefes alır, bazıları dağların heybetini taşır, bazıları ise sokaklarında binlerce yıllık bir geçmişi yaşatır. Peki bir şehir insan olsaydı olsaydı nasıl görünürdü? Bu sorunun peşine düştük ve yapay zeka ile Türkiye’nin 81 ili için özel görseller tasarladık.
Bu projede şehirleri sadece birer coğrafi konum olarak değil; yaşayan ve nefes alan bireyler olarak hayal ettik. Yapay zeka ile tasarladığımız her bir portre; o ilin simgelerini, renklerini ve mimari mirasını birer dekor olarak değil, karakterin ruhuyla bütünleşmiş birer parça olarak taşıyor. Yöreye has dokular karakterlerin kıyafetlerine ince ince işlenirken, şehirlerin silüetleri ve doğal güzellikleri de bu sinematik portrelerin doğal bir uzantısı haline geldi.
Şimdi kendi memleketinizin, büyüdüğünüz sokakların ya da aşık olduğunuz o coğrafyanın gözlerinin içine bakma vakti!
Galeriyi kaydırın ve Türkiye'nin 81 yüzüyle tanışın...
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak