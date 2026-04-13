        Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 29. hafta maçında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı. Bitime 5 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü. Spor yazarları, Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında sergilediği performansı değerlendirdi.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:19
        1

        İbrahim Yıldız (Habertürk):

        "Galatasaray’ın iyi oynadı diyeceğimiz tek oyuncusu Sane’ydi. O da son anlarda yorgunluk belirtisi sonucu oyundan düştü. Bu oyun, Sarı-Kırmızılı takımın çok gerisinde. Yakışmadı. Hatta, kaybedilen 2 puan herkesi şaşırttı. Sonuç, Fenerbahçe’ye psikolojik üstünlük sağladı diyebiliriz. İki hafta sonra oynanacak olan derbi karşılaşması şampiyonluk düğümünü çözecektir."

        2

        Uğur Meleke (Hürriyet):

        "Hatırlayın, Galatasaray Trabzon önünde orta sahayı tamamen kaybetmişti. Göztepe ikinci yarısında da orta saha kevgire dönmüştü ama Janderson topu iki metreden kaleye yollayıp skoru 2-2’ye taşıyamadığı için çok konuşulmadı bu problem. Bir bakıma Janderson’un boş kaleye atamaması yanılttı sarı-kırmızılıları. Galatasaray orta sahasının ikinci yarılardaki düşüşü Kocaeli önünde de sürdü dün. Zaten orta sahanın kaybedildiği ikinci yarıda Buruk’un değişiklikleriyle daha da arttı bence problem. Kocaeli ikinci devredeki oyunuyla hak ederek kazandı dün 1 puanı."

        3

        Osman Şenher (Milliyet):

        "Bu futbolla bundan sonraki maçlarında teknik direktör Okan Buruk’un çok başı ağrıyacak. Benim en çok üzüldüğüm, 50 bin taraftar saatler önce stada gelmişler. Onlar takımlarını coşturmak istiyorlar, fakat ortaya konan futbol maalesef taraftarı bile motive olmaktan uzaklaştırıyor. Takımda evet santrfor yok ama ne olursa olsun, milli takımlara 18 futbolcu gönderiyorsan daha iyi oynayacaksın. Bilemiyorum oyuncuların maç öncesi beyanatları, hırslı konuşmaları, beklentiyi çok yukarı çekmişti ama herkes hayal kırıklığına uğradı. İlerleyen haftalar için de tüm camiayı tedirginlik sardı. Bunun sebebini bizler bilemiyoruz. Okan hoca Kemerburgaz’a kapanacak, öyle veya böyle ne problem varsa halledecek. “Osimhen yoksa Galatasaray da yok” lafını kabul etmiyorum"

        4

        Bülent Timurlenk (Sabah):

        "Kocaeli oyunu aldı ve gol geliyorum dakikalarında Okan Buruk da golü taraftarlar gibi izledi. Aradaki tek fark taraftarın kombineye tonla para verip, Buruk'un kulübede milyonlar kazanması. 1-0 önde olduğu maçta 2'yi bulması gerekirken oyuna bek alan ve hâlâ Yunus ısrarını sürdüren bir teknik adam kendisi... Puan kaybı bağıra bağıra geldi bu maçta... Sorumlusu da Okan Buruk'tur. Bir haftada 5 puan kayıpla peşindekileri umutlandırması bir kenara, oynattığı kötü futbol hiç de öyle "Mayıslar bizimdir" futbolu değil. Mayıslar onun değilse, Haziran zaten hiç değil..."

        5

        Levent Tüzemen (Sabah):

        "Okan hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir G.Saray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli"

        6

        Tunç Kayacı (Fanatik):

        "Beraberlik sonrası reaksiyon göstermesi beklenen Galatasaray’da, oyuna giren isimlerin etkisiz kalması dikkat çekti. Kocaelispor ise özellikle ikinci yarıdaki pozitif futboluyla puanı fazlasıyla hak etti. Özetle; uzun süredir eleştirilen Galatasaray oyunu bir noktada tıkanacaktı ve bu maçta o kırılma yaşandı. Okan Buruk’un Avrupa sonrası daha diri ve güçlü bir takım ortaya koyması beklenirdi. Ancak görünen o ki Osimhen sahada yoksa Galatasaray’ın hücum gücü de ciddi şekilde düşüyor"

        7

        Serkan Akcan (Fanatik):

        "Galatasaray, maça başlarken sahip olduğu şampiyonluk kredisinin büyük bölümünü bu beraberlik ile yitirdi. Zira kalan 5 maçın 3’ü deplasmanda, içeride olanlardan biri de doğrudan rakibi Fenerbahçe ile. Galatasaray hala kalan 5 maçını kazandığı taktirde şampiyon olabilir ama Osimhen yokken o senaryonun gerçekleşmesi kolay görünmüyor."

        8

        Cem Dizdar (Fanatik):

        "İkinci devre de aynı ağır aksaklıkta ilerleyip dururken, durum dakika dakika değişmeye başladı. Maçı hatırlayan Kocaeli kendi solundan başlattığı 7 paslı hücumu sağ kanada taşıyıp golü bulunca iklim bir anda değişti. Şaşkın Galatasaray oyundan düşünce deplasman takımı iyiden iyiye akışa geçti. Hatta direğe takılmasalar öne bile geçebilirlerdi, olmadı ve Fenerbahçe ile puan farkı 2’ye indi. Yani kaç sezondur birkaç kez gelinen ‘tek maç’ sınırına bir kez daha geldiler. ‘Osimhen’siz Galatasaray için işlerin iyi ilerlemediği aşikar ama durum aynı zamanda Okan Buruk için de ayrı bir başlığı açtıracak sanki"

