        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!

        İstanbul'da, gece yarısı yaşanan gasp dehşeti, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla son buldu. Genç çiftin aracı, silahlı ve maskeli bir saldırganın tehdidiyle gasp edildi. Olayın ardından başlatılan çalışmada sahte plaka takarak izini kaybettirmeye çalışan gaspçı, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Maskeli saldırganın kıskıvrak yakalandığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:22 Güncelleme:
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul Ümraniye’de gece yarısı yaşanan silahlı gasp olayı kan dondurdu. Mağdurların yaşadığı korku dolu anlar ve şüphelinin yakalanma görüntüleri kameraya yansıdı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay, 5 Nisan 2026 günü saat 01.10 sıralarında Yamanevler Mahallesi’nde meydana geldi.

        SİLAHLA ARACI GASP ETTİ

        İddiaya göre, 26 yaşındaki H.Y. isimli genç, kız arkadaşıyla birlikte aracında oturduğu sırada maskeli bir saldırgan camlarına vurdu. Elindeki silahı göstererek çifti araçtan indiren şüpheli, daha sonra araca binerek hızla olay yerinden kaçtı.

        POLİSİ ARAYIP DURUMU BİLDİRDİLER

        Şok geçiren ikili olayı hemen polise bildirdi. Şüphelinin kimliğini bilmediğini söyleyen mağdur, herhangi bir husumetin de olmadığını ifade etti.

        POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

        Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp edilen aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda aracın üzerinde sahte plaka olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

        FİLM SAHNESİ GİBİ YAKALANDI

        7 Nisan 2026 günü Ümraniye’de düzenlenen operasyonla 28 yaşında ve 7 suç kaydı bulunan İ.Ç. yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı film sahnelerini aratmadı. Polis ekiplerinin operasyonu ve şüphelinin kıskıvrak yakalandığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

        ARAÇTAN SİLAH VE MASKE ÇIKTI

        Ele geçirilen araçta yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca, tabancaya takılı şarjör içerisinde 4 adet fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen siyah cerrahi maske bulundu.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan İ.Ç., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

