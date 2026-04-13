        Haberler Dünya WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık, görüşmeler yeniden başlayabilir

        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık, görüşmeler yeniden başlayabilir

        Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerde ortak bir anlaşmaya varılamamasına rağmen ABD ile İran arasında, diplomasi kapısının halen açık olduğu ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 13:05 Güncelleme:
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkeleri ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak için girişimlerini sürdürüyor.

        Kaynaklar, tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamalara rağmen diplomasi kapısının kapanmadığını ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

        Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıkların Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumunun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olduğu belirtildi.

        İranlı yetkililerin, az miktarda uranyum zenginleştirmeyi devam ettirme veya mevcut uranyum stoklarını azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aktarıldı.

        Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

        JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

        Burdur'daki diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

        Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs'ta tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 2 kişinin öldüğü olay sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık tarafından 3 şüphelinin 'Taksirle Ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından yargılanmas...
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı