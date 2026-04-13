Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı - Magazin haberleri

        Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı

        Şarkıcı Britney Spears'ın madde kullanımı sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rehabilitasyon merkezine yattı

        Çalkantılı bir hayatı olan ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın geçtiğimiz ay alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

        44 yaşındaki şarkıcının, madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle tedavi görme kararı aldığı belirtildi. Britney Spears'ın temsilcisi de yaptığı açıklamada, rehabilitasyon sürecini doğruladı.

        ÇOCUKLAR DA DESTEK VERDİ

        Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Sean Preston ve Jayden James'in de annelerinin bu kararına destek verdi.

        KARARI BRITNEY SPEARS VERDİ

        30 günlük bir programa başlayan Spears'ın, ihtiyaç duyması halinde rehabilitasyon süresini uzatabileceği ifade ediliyor. Yakın kaynaklar, bu kararın tamamen Spears'a ait olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece tek bir maddeyle ilgili değil. Britney, ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istiyor" yorumunu yaptı.

        Öte yandan daha önce de psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yatırılıp tedavi görmüştü.

        #Britney Spears
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
