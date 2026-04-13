Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı

Çalkantılı bir hayatı olan ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın geçtiğimiz ay alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

44 yaşındaki şarkıcının, madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle tedavi görme kararı aldığı belirtildi. Britney Spears'ın temsilcisi de yaptığı açıklamada, rehabilitasyon sürecini doğruladı.

ÇOCUKLAR DA DESTEK VERDİ

Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Sean Preston ve Jayden James'in de annelerinin bu kararına destek verdi.

KARARI BRITNEY SPEARS VERDİ

30 günlük bir programa başlayan Spears'ın, ihtiyaç duyması halinde rehabilitasyon süresini uzatabileceği ifade ediliyor. Yakın kaynaklar, bu kararın tamamen Spears'a ait olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece tek bir maddeyle ilgili değil. Britney, ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istiyor" yorumunu yaptı.

Öte yandan daha önce de psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yatırılıp tedavi görmüştü.