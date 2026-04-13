        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste zurna çaldı

        Kars'ta 86 yaşındaki zurnacı Nazım Koç, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyünde yaşayan ve 4 çocuk 14 torun sahibi olan Nazım Koç, 1982 yılında çalmaya başladığı zurnayı hala bırakmadı.

        Bölgede düğünlerin aranan ismi olan Koç, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen davetlere de katılarak sanatını icra ediyor.

        “Zurna çaldığımda hastalığım geçer, moralim düzelir. Müziksiz duramam. Evde bile akşamları çalarım. Müzik insanın derdine deva olur” diyen Nazım Koç, önceki gün rahatsızlanarak Selim Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı.

        SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

        Burada Koç, “Acımı hafifletiyor” diyerek zurna çaldı. O anlar, çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Koç, zurna çalmayı çok sevdiğini söyledi.

        "ACIMI HAFİFLETİYOR"

        Rahatsızlanınca gittiği acil serviste görevlilerin tahlil için kan aldığını anlatan Nazım Koç, “Kan aldıktan sonra ben de yıllardır yanımdan ayırmadığım zurnamı çıkararak çaldım. Zurna çalmak benim acımı hafifletiyor. Kızlar da benim görüntümü paylaşmışlar. Allah onların işini rast getirsin” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Selde hayatını kaybeden 2 kişinin bulunduğu aracın son görüntüleri ortaya çıktı

        Selde hayatını kaybeden 2 kişinin bulunduğu aracın son görüntüleri ortaya çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı