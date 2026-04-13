        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray yine kayıp: 5. mağlubiyet!

        Osimhen'siz Galatasaray yine kayıp: 5. mağlubiyet!

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında puan farkı 2'ye düştü. Sarı kırmızılılar, Osimhen'siz çıktığı son 5 maçta da kayıp yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:28
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında puan farkı 2'ye düştü.

        Sarı kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in olmadığı bir maçtan daha puansız ayrıldı.

        Sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Kupası'nda bulunduğu için ligde ve Avrupa'da 14 maçını kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, Galatasaray için kabusa döndü.

        Okan Buruk'un ekibi, bu sezon Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda beşinci mağlubiyetini de yaşadı.

        Galatasaray'ın Osimhen'in olmadığı maçlarda aldığı sonuçlar:

        - Galatasaray 0-2 Fenerbahçe (Süper Kupa)

        - Frankfurt 5-1 Galatasaray

        - Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

        - Galatasaray 0-1 Union SG:

        - Konyaspor 2-0 Galatasaray

        - Trabzonspor 2-1 Galatasaray

        - Galatasaray 1-1 Kocaelispor

        Bu sezon Süper Lig’de 19 maçta 12 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 10 maçta 7 gol ve 3 asistle parlamıştı. Liverpool deplasmanında ilk yarıda yaşadığı kol kırığı sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Nijeryalı yıldızın dönüş tarihi belli değil.

