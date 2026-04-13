O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
Antalya'da, çekici üzerindeki inşaat demirlerinin otomobilin ön camından içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada büyük şans eseri otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde akılalmaz olay, Demokrasi Bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi.
İNŞAAT DEMİRLERİ ÖN CAMDAN GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, üzerinde inşaat demiri bulunan Erkan Y.'nin kullandığı kamyon, Mithatpaşa Kavşağı'na geldiğinde fren yaptığı sırada üzerindeki inşaat demirleri, o sırada Kader S.D.'nin kullandığı otomobilin ön camından içeri girdi.
İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI
İHA'daki habere göre güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve görenleri hayrete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.'nın ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S.D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
OLAY ANI KAMERADA
Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarına sarılıp görüntü çekme yarışına girdikleri gözlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.