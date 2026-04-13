Antalya'nın Manavgat ilçesinde akılalmaz olay, Demokrasi Bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi.

İNŞAAT DEMİRLERİ ÖN CAMDAN GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, üzerinde inşaat demiri bulunan Erkan Y.'nin kullandığı kamyon, Mithatpaşa Kavşağı'na geldiğinde fren yaptığı sırada üzerindeki inşaat demirleri, o sırada Kader S.D.'nin kullandığı otomobilin ön camından içeri girdi.

İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

İHA'daki habere göre güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve görenleri hayrete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.'nın ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S.D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarına sarılıp görüntü çekme yarışına girdikleri gözlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.