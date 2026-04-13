Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.073,79 %2,81
        DOLAR 44,7042 %0,17
        EURO 52,3569 %0,35
        GRAM ALTIN 6.788,89 %-0,35
        FAİZ 40,01 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,13 %-1,64
        BITCOIN 70.846,00 %-0,72
        GBP/TRY 59,9517 %-0,31
        EUR/USD 1,1685 %-0,32
        BRENT 102,18 %7,32
        ÇEYREK ALTIN 11.099,84 %-0,35
        Haberler Ekonomi Otomobil Yerli otomobil satışları yükselişe geçti - Otomobil Haberleri

        Yerli otomobil satışları yükselişe geçti

        Son yıllarda kan kaybeden yerli araç satışları, 2026'nın ilk çeyreğinde ise gaza bastı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın ilk 3 ayında toplam otomobil satışları yüzde 6 ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışları ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bu sonuçlar ile birlikte, Ocak-Mart döneminde satılan araçların yüzde 36'sı yerli modellerden oluştu

        Giriş: 13.04.2026 - 07:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli araç satışları yükselişe geçti

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 321 bin 856 adede geriledi. Otomobil üretimi ise ise yüzde 18 düşüş yaşadı ve 181 bin 364 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 327 bin 16 adet adedi buldu.

        Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artış kaydetti. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 13 büyüme yaşandı.

        REKLAM

        İlk çeyrekte, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

        İHRACAT ADET OLARAK DÜŞTÜ, DÖVİZ BAZINDA ARTTI

        Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2 bin 835 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde ocak ayında da yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. TİM'in açıkladığı rakamlara göre, 2026 yılı ocak-mart ayında toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 9.9 milyar dolar oldu.

        REKLAM

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre de, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

        YERLİ ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

        2026’nın ilk çeyreğinde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 adet düzeyinde gerçekleşti.

        Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 oranında gerileme yaşadı ve 210 bin 688 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 3, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 4 büyüme yaşanırken ağır ticari araç pazarında yüzde 6 gerileme görüldü.

        2026’nın ilk çeyreğinde iç pazarda yerli araçların payını artırması dikkat çekti.

        OSD raporuna göre, Ocak-Mart ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomobil satışları yüzde 6, ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 6 oranında arttı.

        Ocak-Mart ayında hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde ise 77 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında toplam hafif ticari araç satışları yüzde 4, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 ve yerli hafif ticari araç yüzde 12 oranlarında arttı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Galibi olmayan savaş
        Kocaeli kabusu!
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        8 ismin test sonucu belli oldu!