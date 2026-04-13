Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
Amasya'da yürekleri dağlayan bir facia yaşandı. Kentte bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren hayatını kaybetti. Aynı evde 11 yıl önce ise Zeren'in eşi ile bir başka oğlunun da karbonmonoksitten zehirlenip yaşamını yitirdiği öğrenildi
Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ali Zeren (64) ile oğul Alper Zeren (39) hayatını kaybetti.
11 yıl önce de karbonmonoksit zehirlenmesinden anne Yasemin Zeren ile oğlu Anıl Ali Zeren de öldü
TELEFON SESİNİ DUYUNCA 112'Yİ ARADILAR
Olay, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak’ta meydana geldi. Birlikte yaşayan Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’e telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, cevap alamayınca eve geldi. Yakınları, içeride telefonun çaldığını duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve oğlunu hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözyaşlarına boğulan yakınlarını polisler sakinleştirdi. Mehmet Ali Zeren ile oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
KAHREDEN AYRINTI
Öte yandan aynı evde 2015 yılında da aynı evde Mehmet Ali Zeren’in eşi Yasemin Zeren (50) ile oğlu Anıl Ali Zeren’in (14) karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.