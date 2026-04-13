        Amasya haberleri: Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu! | Son dakika haberleri

        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!

        Amasya'da yürekleri dağlayan bir facia yaşandı. Kentte bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren hayatını kaybetti. Aynı evde 11 yıl önce ise Zeren'in eşi ile bir başka oğlunun da karbonmonoksitten zehirlenip yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:04 Güncelleme:
        Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ali Zeren (64) ile oğul Alper Zeren (39) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Mehmet Ali Zeren’in eşi ile bir başka oğlunun da aynı evde 11 yıl önce karbonmonoksit zehirlenip yaşamını yitirdiği belirtildi.

        11 yıl önce de karbonmonoksit zehirlenmesinden anne Yasemin Zeren ile oğlu Anıl Ali Zeren de öldü

        TELEFON SESİNİ DUYUNCA 112'Yİ ARADILAR

        Olay, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak’ta meydana geldi. Birlikte yaşayan Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’e telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, cevap alamayınca eve geldi. Yakınları, içeride telefonun çaldığını duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        REKLAM

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve oğlunu hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gözyaşlarına boğulan yakınlarını polisler sakinleştirdi. Mehmet Ali Zeren ile oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        KAHREDEN AYRINTI

        Öte yandan aynı evde 2015 yılında da aynı evde Mehmet Ali Zeren’in eşi Yasemin Zeren (50) ile oğlu Anıl Ali Zeren’in (14) karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
