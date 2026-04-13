Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Volkan Konak’ın kızı Derin, babasının izinde

        Volkan Konak’ın kızı Derin, babasının izinde

        Merhum sanatçı Volkan Konak'ın kızı Derin, Adele'in 'Love in the Dark' şarkısını seslendirdi. Derin'in performansı beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasının izinde

        Şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

        Sanatçının eşi Selma Konak, kızı Derin'in Adele'in 'Love in the Dark' şarkısını seslendirdiği anları paylaştı. Minik Derin'in performansı büyük beğeni topladı.

        Volkan Konak hayattayken kızı Derin’i sahneye çıkarmıştı. Derin, Celine Dion'un 'My Heart Will Go On' şarkısını seslendirmişti.

        Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili, sade bir nikâhla evlenmişti. Usta sanatçı, 31 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yapmıştı. Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri üç çocukları olan ünlü çift, 31 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yapmıştı.

        "İstediğimde onu rüyamda görüyorum"
        "İstediğimde onu rüyamda görüyorum" Haberi Görüntüle
