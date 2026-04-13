Volkan Konak’ın kızı Derin, babasının izinde

Şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Sanatçının eşi Selma Konak, kızı Derin'in Adele'in 'Love in the Dark' şarkısını seslendirdiği anları paylaştı. Minik Derin'in performansı büyük beğeni topladı.

Volkan Konak hayattayken kızı Derin’i sahneye çıkarmıştı. Derin, Celine Dion'un 'My Heart Will Go On' şarkısını seslendirmişti.

Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili, sade bir nikâhla evlenmişti. Usta sanatçı, 31 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yapmıştı. Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri üç çocukları olan ünlü çift, 31 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yapmıştı.