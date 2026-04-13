        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde ablukanın başladığını ifade ederken, nükleer silaha sahip olmamaları konusunda İran ile anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 19:50
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde ablukanın başladığını ifade ederken, nükleer silaha sahip olmamaları konusunda İran ile anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

        Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacak. (Nükleer materyali) Tozu geri alacağız. Ya onlardan geri alacağız. Ya da kendimiz alacağız." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı ayrıca, "Bir ülkenin dünyayı şantajla ya da zorla tehdit etmesine izin veremeyiz. Yaptıkları tam olarak bu. Dünyayı gerçekten şantajla tehdit ediyorlar. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

        İran'la savaşın sona ermesini istediğini belirten ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de savaşın bitmesini istediğini dile getirdi.

        Öte yandan, Papa 14. Leo ile ilgili sözlerine değinen Trump, "Biz kanun ve düzene inanıyoruz. Onun bununla ilgili bir sorunu var gibi görünüyor. Özür dilenecek bir şey yok. O haksız." şeklinde konuştu.

