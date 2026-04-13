Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
Galatasaray için "kabus gibi bir 8 gün" geride kaldı. Yoğun fikstürün yorgunluğu sahaya yansırken, sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda altın değerinde puanları cömertçe harcadı
Trendyol Süper Lig’in zirvesinde rüzgar tersine dönmeye başladı. Son 8 gün içinde oynadığı kritik maçlardan alamayan Galatasaray, Kocaelispor karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Haftaya en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 4 puan önünde giren Cimbom, elindeki dev avantajı koruyamadı.
Kayserispor’u 4-0’la geçen sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın takılmasıyla puan farkını 2’ye indirerek ensesine yapıştı. Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerle olan fark ise 4 puanda kaldı.
Galatasaray’ın bu sezonki en büyük "belalısı" komşu şehir Kocaelispor oldu. Sarı-kırmızılılar, yeşil-siyahlı ekibe karşı bu sezon adeta duvara çarptı.
Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibine karşı evinde de galibiyet yüzü göremedi.
2008-09 sezonundaki 5-2’lik mağlubiyet de eklendiğinde, Galatasaray rakibiyle oynadığı son 3 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.