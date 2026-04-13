        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!

        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!

        Galatasaray için "kabus gibi bir 8 gün" geride kaldı. Yoğun fikstürün yorgunluğu sahaya yansırken, sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda altın değerinde puanları cömertçe harcadı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:30 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig’in zirvesinde rüzgar tersine dönmeye başladı. Son 8 gün içinde oynadığı kritik maçlardan alamayan Galatasaray, Kocaelispor karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

        2

        Haftaya en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 4 puan önünde giren Cimbom, elindeki dev avantajı koruyamadı.

        3

        Kayserispor’u 4-0’la geçen sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın takılmasıyla puan farkını 2’ye indirerek ensesine yapıştı. Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerle olan fark ise 4 puanda kaldı.

        4

        Galatasaray’ın bu sezonki en büyük "belalısı" komşu şehir Kocaelispor oldu. Sarı-kırmızılılar, yeşil-siyahlı ekibe karşı bu sezon adeta duvara çarptı.

        5

        Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibine karşı evinde de galibiyet yüzü göremedi.

        6

        2008-09 sezonundaki 5-2’lik mağlubiyet de eklendiğinde, Galatasaray rakibiyle oynadığı son 3 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

        7

        Sıkışık fikstürde hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanan sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda oturmaya devam etse de, son bir haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışını kendi elleriyle ateşe attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Nisan 2026 (Ateşkes Var Ama Saldırılar Bitmedi: Lübnan Hedefte)

        Kırılgan ateşkes gölgesinde müzakere. Habertürk ekipleri sahada. İsrail ateşkes dinlemeden Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. İran'dan Hürmüz Boğazı için uyarı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı