        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Aileye saldırı milli güvenlik ve beka meselesidir

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aileye saldırı milli güvenlik ve beka meselesidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 18:17 Güncelleme:
        'Aileye saldırı beka meselesidir'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Kadın kollarından gençlik kollarına AK Parti teşkilatlarının en önemli vasfı süreçlere yön veren, gidişata etki eden yeni çalışmalarının tohumlarını eken, etkin bir aktör hüviyetine sahip olmasıdır. Ortaya konulan proje, teklif, tenkit ve tespitlerin politika belirleme sürecinde partimize ve milletimize çok önemli katkılar sağladığını ve bunu yapacağından da en ufak şüphe duymuyorum. Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak en ufak kırılmanın telif ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir.

        "2025 SENESİNİ AİLE YILI İLAN EDEREK HEM TEŞVİK HEM DE DESTEK PAKETLERİNİ DEVREYE ALDIK"

        Aileye yönelik her saldırının devletin ve milletin omurgasına nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir millî güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. 2024'te Nüfus Politikaları Kurulumuzu ihdas ettik. 2025 senesini Aile Yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık. Önce deprem bölgemizde ardından 81 ilimizde hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk. Doğum yardımlarımız, ulaşımdan haberleşmeye pek çok alandaki indirim ve hizmetlerimizle ailelerimize ve genç çiftlerimize destekler sunduk.

        "EKRAN BAĞIMLILIĞI GİBİ YENİ BAĞIMLILIKLAR KÜÇÜK YAŞTAKİ YAVRULARIMIZ ÜZERİNDE YIKICI ETKİLER OLUŞTURUYOR"

        Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağılan, ocakları söndüren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya, çocuklar ve gençlerimizin başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarfediyoruz. Son dönemde yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı gibi yeni bağımlılıklar küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. Bu yeni sarmaldan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmamız büyük önem arz ediyor.

        "KUMAR BAĞIMLILIĞI BİZDE DE CİDDİ SORUN HALİNE GELMEYE BAŞLADI"

        Siber zorbalık, mahremiyet ihlali, şiddet ve istismar gibi kötülüklerin yoğun şekilde yer aldığı dijital içeriklerin olumsuz etkilerinden evlatlarımızı korumak mecburiyetindeyiz. Dünyada her yıl 8 milyon kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının maalesef düştüğünü gösteriyor. Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Sonuçta vatandaşlarımız sağlığından ülkemiz ise milyarlarca lirayı bulan devasa bir ekonomik kaynaktan oluyor. Bir diğer sorun kumar bağımlılığıdır. Dünyada 357 milyonun üzerinde kişinin kumar problemi olduğu tahmin edilmektedir. Sanal kumar bağımlıların sayısı artmaktadır. Açıkçası sanal bahis, şans oyunu, kumar bağımlılığı bizde de ciddi sorun haline gelmeye başlamıştı.

        "SANAL ORTAMDA YASADIŞI BAHİS, ŞANS OYUNLARI VE KUMARLA MÜCADELE EYLEM PLANINI UYGULAMAYA GEÇİRDİK"

        Kasım ayında bir genelge yayınladık. Sanal ortamda yasadışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler aldığımız tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor. Bunu doğru yolda olduğumuzun delili olarak görüyor, yasadışı bahis, şans oyunu, kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz. Yeşilayımızın geçtiğimiz sene hazırladığı rapora göre sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülkemiz ekonomisine yıllık maliyeti 78 milyar dolardır. Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kast etmekte hem de ekonomimiz için giderek büyüyen kara deliğe dönüşmektedir.

        Devlet olarak bağımlılıkla mücadelede gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Yeşilay gibi ülkemizin yüzakı olan sivil toplum kuruluşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında bağımlılığa karşı seferlik ruhuyla çalışıyor. Kadın kollarımızın 81 ilimizde sadece 1,5 ayda 52 bin hanım kardeşimize ulaşmasını, eğitimden sonra sigara bırakma kliniklerine başvurusunun yüzde 60 artmasını anlamlı buluyorum. Bağımlılıkla mücadele devlet eliyle yürütüldüğü takdirde arzu edilen neticelerini göremeyiz. Bağımlılıkla mücadelede kamuoyun sahiplenmesi ne kadar güçlü olursa başarı oranlarımız o derece artacaktır.

