Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda 1-0 öne geçmesine karşın Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası teknik direktör Burak Yılmaz istifa ettiğini açıklayarak MHK'ya ateş püskürdü.

"TFF'DE BAZI İNSANLAR TEHDİTVARİ KONUŞUYOR"

MHK Başkanı Ali kıran baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar.

"BAŞKANA SÖZ VERDİĞİM İÇİN GİTMEDİM"

Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim.

"MHK BAŞKANI'NA NİYE DOKUNULMUYOR?"

Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanı'na niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.