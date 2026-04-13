Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Kendisine çok fazla terbiyesizlik yapıldığını ve başkana söz verdiği için gitmediğini dile getiren Yılmaz, MHK için ise sert sözler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burak Yılmaz istifa etti!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda 1-0 öne geçmesine karşın Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

        Mücadele sonrası teknik direktör Burak Yılmaz istifa ettiğini açıklayarak MHK'ya ateş püskürdü.

        "TFF'DE BAZI İNSANLAR TEHDİTVARİ KONUŞUYOR"

        MHK Başkanı Ali kıran baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar.

        REKLAM

        "BAŞKANA SÖZ VERDİĞİM İÇİN GİTMEDİM"

        Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim.

        "MHK BAŞKANI'NA NİYE DOKUNULMUYOR?"

        Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanı'na niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.

