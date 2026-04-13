Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. İlk devreyi 1-0 mağlup kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:58 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Gaziantep FK 23. dakikada Mohamed Bayo ile öne geçerken, ev sahibi ekip 79. dakikada Qazim Laci ve 81'de Ali Sowe'un golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından Ç. Rizespor 36 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
