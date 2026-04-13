Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaşamını yitirdi. Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki düzlük alanda arkadaşlarıyla futbol oynayan Kenan Zenginel (28), henüz belirlenemeyen nedenle uçurumdan düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metrelik uçurumdan düşen Zenginelin hayatını kaybettiği belirlendi. (AA)