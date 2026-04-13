        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!

        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kulübün televizyonuna konuştu. Kosova maçındaki gole değinen ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, taraftarlara çağrıda bulundu.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:11
        Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "PES ETSEYDİM BURADA OLAMAZDIM"

        Başakşehir dönemimde bir yıl futbol oynamayacaktım, hikayeyi az çok bilenler bilir. Kocaeli’den İstanbul’a gidip geldiğim o bir yıl benim kırılma anımdır. Babamla birlikte her gün Kocaeli-İstanbul seferi yapıyorduk. O dönem benim için belirleyiciydi. Eğer o süreci atlatamayıp pes etseydim, büyük ihtimalle şu an burada olamazdım.

        "GENÇ KEREM DAHA FEVRİYDİ"

        İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu.

        "İSMAİL BENİM DOSTUM"

        İsmail benim dostum. İsmail'le yıllardan beri dostluğumuz var. Tabii ki buraya geldikten sonra samimiyet daha da arttı. Gol atacağım zaman veya o penaltı anı olsun her zaman onun desteğini hissediyorum. Sahada olsun veya kenarda olsun ilk o seviniyor, ilk o koşuyor.

        "HATA YAPTIYSAM TELAFİ EDECEK BENİM"

        Bir hata yaptıysam hatayı telafi edecek olan benim. Başkasının hatayı telafi etmesini bekleyemem. Sahada tabii ki 11 futbolcuyuz. Takım arkadaşlarımız olarak birbirimize yardım etmemiz lazım ama ben bir hata yaptım, takım arkadaşım benim hatamı telafi edebilir diye düşünmüyorum. Bir hata yaptıysam bunun sorumluluğunu alıyorum. Hatayı telafi etmem gereken kişi benim. O yüzden bunu yapacak olan da sensin diyorum kendi kendime saha içinde. Bunu sürekli kendi kafamda tekrarlıyorum.

        "TOPUN DIŞARI ÇIKTIĞINA EMİNDİM"

        Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. bunu da burada açıklayayım. hatta Orkun'la da konuştum.

        "ÖNEMLİ OLAN DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK"

        O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli.

        "HAYATIMDAKİ EN ZOR PENALTIYDI"

        Beşiktaş maçındaki penaltı 'ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim.

        Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi ağabeyin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin.

        "KADIKÖY RUHUNU GERİ GETİRELİM"

        Eski Kadıköy ruhunu geri getirelim. Çocukken stadyuma geldiğim zamanlarda taraftarımızın coşkusu, desteği beni çok etkiliyordu. Tüylerim diken diken olurdu.

        "TARAFTARIN SEVGİSİNİ HİSSEDİYORUM"

        Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. İlk geldiğim gün de bunu söylemiştim. Geldiğim günden bu yana bana çok güzel destek oluyorlar ve sevgilerini her zaman hissediyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek için saha içinde ve saha dışında kendimi en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorum. En başından beri polemiklerden uzak durup sadece futbolumun konuşulmasını istediğimi söyledim. Fenerbahçe taraftarı da bunu çok iyi biliyor ve onların desteğini sonuna kadar hissediyorum.

