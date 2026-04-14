Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!

Düşük yörünge (LEO) uydular üzerinden sunulan internet ve iletişim hizmetleri, geleceğin en önemli altyapı unsurlarından biri olmaya aday. Özellikle geleneksel altyapının ulaşamadığı bölgelerde, afet anlarında ve denizlerde kesintisiz bağlantı sağlayan LEO teknolojisi, sektörde büyük bir dönüşüm yaratıyor. Bu alanda lider konumdaki SpaceX'in Starlink servisine karşı Amazon da iddiasını artırıyor. Teknoloji devi, Globalstar'ı bünyesine katarak kendi uydu projesine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

AMAZON'UN UYDU STRATEJİSİ HIZ KAZANIYOR

Amazon, Salı günü duyurduğu anlaşmayla Globalstar'ı 11,57 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı. Bu hamle, Amazon'un uydu işini güçlendirerek Starlink'e doğrudan meydan okuma stratejisinin en somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Globalstar hissedarları, her hisse için 90 dolar nakit veya 0,3210 Amazon hissesi seçeneğine sahip olacak.

REKLAM

GLOBALSTAR'IN UYDU AĞI AMAZON'A GEÇİYOR

Anlaşma, Amazon'a Globalstar'ın yaklaşık iki düzine düşük yörünge uydusundan oluşan mevcut ağını kazandırıyor. Louisiana merkezli şirket, ses, veri ve varlık takip hizmetleri sunarken özellikle Apple'ın iPhone ve Apple Watch'taki "Emergency SOS" ve "Find My" gibi uydu tabanlı güvenlik özelliklerini destekliyor. Apple destekli yeni ağ çalışmalarıyla uyduların sayısı 54'e (yedekler dahil) çıkarılması planlanıyor.Amazon şu anda kendi uydu projesi kapsamında 200'den fazla uyduyu yörüngede tutuyor. Şirket, 2029 yılına kadar yaklaşık 3.200 uyduyu düşük yörüngeye yerleştirmeyi hedeflerken, Temmuz 2026'daki düzenleyici son teslim tarihine kadar bu uyduların yarısını yörüngeye oturtmak zorunda. Amazon, uydu internet hizmetlerini bu yıl içinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

STARLINK DOMİNASYONUNA RAKİP

Elon Musk'ın Starlink'i şu anda yaklaşık 10.000 uyduyla yörüngede ve dünya genelinde 9 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Amazon'un Globalstar hamlesi, bu alandaki dominant konuma karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Piyasalar anlaşmaya olumlu tepki verdi. Globalstar hisseleri ön piyasada yüzde 9'un üzerinde yükseldi. Şirket hisseleri son iki haftada yüzde 6'dan fazla, geçen yıl ise neredeyse iki kat değer kazanmıştı. Bu yıl başında da yaklaşık yüzde 12 artış göstermişti. Amazon hisseleri ise Salı günü yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

APPLE İLE DEVAM EDEN İŞ BİRLİĞİ

Amazon ve Apple, anlaşmanın yanı sıra ayrı bir mutabakat imzalayarak iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için uydu tabanlı güvenlik özelliklerini (Emergency SOS ve Find My) güçlendirmeye devam edecek. Apple'ın Globalstar'a yaptığı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım ve mevcut ortaklık, bu hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlayacak.

Anlaşmanın 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Süreç, düzenleyici onaylar ve Globalstar'ın belirli uydu konuşlandırma hedeflerini gerçekleştirmesine bağlı olacak. Globalstar'ın kurumsal, hükümet ve tüketici pazarlarına yönelik hizmetleri, Amazon'un ekosistemine önemli katkı sağlayacak.

Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir...