Yeni Zelanda Göçmenlik Bakanlığı, 'Active Investor Plus Visa' programının 1 Nisan 2025'te yürürlüğe giren yeni düzenlemelerinin 31 Mart 2026 itibarıyla sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu programa göre iki kategori belirlendi. Growth (büyüme) kategorisinde minimum 5 milyon NZD (yaklaşık 2,93 milyon ABD doları), Balanced (dengeli) kategorisinde ise minimum 10 milyon NZD (yaklaşık 5,87 milyon ABD doları) yatırım gerekiyor. Eski sistemde bu tutar 15 milyon NZD (yaklaşık 8,80 milyon ABD doları) idi. Daha önce var olan İngilizce yeterlilik şartı da yeni programda kaldırıldı.

Yeni Zelanda hükümeti, bu değişikliklerle ülkeye aktif yatırımları artırarak ekonomik büyümeye, üretkenliğe ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

TALEPTE BÜYÜK ARTIŞ

Yapılan resmi açıklamaya göre 31 Mart 2026 itibarıyla programa 635 başvuru yapıldı. Bu başvurular aile bireyleriyle beraber 2 bin 83 kişiyi kapsıyor. Onaylanan 237 başvuru için 1,42 milyar NZD (yaklaşık 833 milyon ABD doları) yatırım taahhüdü gerçekleşti. Tüm başvurulardaki potansiyel minimum yatırım tutarı ise 3,73 milyar NZD (yaklaşık 2,19 milyar ABD doları) seviyesinde.

Önceki dönemde (Eylül 2022 - 31 Mart 2025) sadece 115 başvuru alınmıştı. Yeni sistemle talepte önemli yükseliş kaydedildi. İşlem süreleri de hızlandı; ilk onay incelemesi ortalama 31 iş günü, nihai onay ise 34 iş günü sürdü. Başvurular 33 ülkeden geldi.

En fazla başvuru yapan ülkeler şöyle oldu:

-ABD: 225 başvuru, 679 kişi

-Çin: 104 başvuru, 347 kişi

-Hong Kong: 87 başvuru, 288 kişi

-Almanya: 46 başvuru, 176 kişi

-Tayvan: 35 başvuru, 120 kişi

-Singapur: 28 başvuru, 103 kişi

Türkiye'den ise yalnızca 1 başvuru yapıldı. Bu başvuru 4 kişilik bir aileyi kapsıyor.

237 başvuru için oturum vizesi onaylandı (189 Growth, 48 Balanced). Yeni Zelanda yetkilileri, programın küresel yatırımcıları çekmede başarılı olduğunu belirtti.

SÜRESİZ OTURUM İZNİ

Active Investor Plus Visa, onaylanması halinde başvuru sahiplerine ve aile üyelerine doğrudan resident visa (ikamet vizesi) veriyor. Bu vize ile yatırımcı ve ailesi Yeni Zelanda'da süresiz yaşama, çalışma ve öğrenim görme hakkına sahip oluyor. Vize, Yeni Zelanda'da kalış süresini sınırsız kılıyor.