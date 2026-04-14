        Haberler Dünya WSJ: Suudi Arabistan, ABD'ye İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için baskı yapıyor | Dış Haberler

        WSJ: Suudi Arabistan, ABD'ye İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için baskı yapıyor

        Wall Street Journal'ın haberinde, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için baskı yaptığı öne sürüldü. Haberde, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Suudi Arabistan'ın, İran'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.

        İddia: Trump, İran'ın 'uranyum' önerisini reddetti
        İddia: Trump, İran'ın 'uranyum' önerisini reddetti

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.

        Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.

        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir Haberi Görüntüle

        Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, İran destekli Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü.

        Ancak yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye durumun "belirsiz" olduğunu, Husilerin "daha agresif" karşılık verebileceğini ifade ettiğini aktardı.

        Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Körfez'deki müttefikleriyle yakın iletişimde olduğunu ve İran'ın ABD ile diğer ülkelere baskı yapmamasını sağlamaya çalıştığını savundu.

        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka! Haberi Görüntüle

        ABD'DEN HÜRMÜZ'E ABLUKA

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

        Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

        Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

        Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 şüpheli gözaltına alındı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 124 operasyonda 722 şüpheli yakalandı (AA)

