        Haberler Dünya Associated Press: İran ve ABD heyetlerinin bir sonraki görüşmesi perşembe olabilir | Dış Haberler

        Associated Press: İran ve ABD heyetlerinin bir sonraki görüşmesi perşembe olabilir

        Associated Press'e konuşan kaynaklar, ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleşen ve 21 saatlik sonuçsuz kalan görüşmenin ardından iki tarafın heyetlerinin perşembe günü yüz yüze görüşebileceğini iddia etti. Reuters da dört kaynağa dayandırdığı haberinde iki tarafın müzakerecilerinin bu hafta İslamabad'a döneceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:16 Güncelleme:
        ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.

        Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti.

        Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.

        Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti.

        Reuters'a konuşan dört kaynak da İranlı ve Amerikan yetkililerin barış müzakerelerine devam etmek için bu hafta İslamabad'a döneceğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı.

        Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

        İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

