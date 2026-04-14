        Haberler Magazin Zeynep Özyılmazel: Baba şefkati göremedim - Magazin haberleri

        Zeynep Özyılmazel: Hakkımı helal ediyorum

        Zeynep Özyılmazel, konuk olduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında babası Neco'nun kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Özyılmazel, "Ben ona hakkımı helal ediyorum; o da bana etsin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:03
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"

        Neco, geçtiğimiz hafta BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına katılmıştı. Usta müzisyen, kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel ile görüşmediğini belirterek, "Arayıp sormak onların bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onların işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var" şeklinde sitem etmişti.

        Aslı Şafak'ın konuğu olan Zeynep Özyılmazel, aynı programda babasına yanıt verdi.

        Özyılmazel, "Çocuğum ben; hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta babam beni arasın çok isterdim açıkçası. Bu bir inat değil. Affetmekten bahsediyorsak ben durumu kabul ettim. Durumun üzerinde tepinmiyorum. Babam bana şöyle dedi ya da demedi, aradı ya da aramadı; zamanında bana destek verdi ya da vermedi... Evet, destek vermedi, ben bunu kabul ettim" dedi.

        Babasının kendisi hakkındaki takdir dolu sözlerine de değinen Özyılmazel, "Babam benim işimi takdir etti. Teşekkür ederim. Ama ben o onayı çoktan kendime verdim. Benim ihtiyacım kalmadığı noktada babam bunu söyledi aslında. Duygu göremedim ben orada; baba şefkati göremedim. Gözlerinde bir sevgi ve şefkat göremedim" ifadelerini kullandı.

        "DEDEM DE ÖYLEYDİ"

        Neco'nun "Özlemek hastalıktır" şeklindeki ifadesine katılmadığını belirten müzisyen, "Sevdiğini özlersin. Eğer hayatında kimseyi özlemiyorsan o hayat nasıl bir hayattır? Yaşanmaya değer bir hayat mıdır? Baban için ne dilersin diye sorarsanız, ben onun kalbiyle buluşmasını çok dilerim. Satır aralarında aslında görülmek isteyen, onay isteyen, alkışlanmak ve sevilmek isteyen küçük Nejat'ı da gördüm. Dedem de öyleydi. Bu yüzden ben babama hiç kızgın değilim" diye konuştu.

        "21 SENE BİRBİRİMİZİN HAYATINDAYDIK"

        Zeynep Özyılmazel, babasının 2000 yılında kendisine "Senden şarkıcı olmaz" dediği süreci de şöyle anlattı: Babamın karşısına oturdum, "Şarkıcı olmak istiyorum" dedim. "Senden şarkıcı olmaz" dedi. O "Olmaz" dediyse herhalde olmaz diye düşünüyorsun. Babam bunu bana 2000 yılında söyledi. "Artık yapamayacağım" dediğim sene ise 2021... Aralarda küslüklerimiz oldu ama biz 21 sene boyunca birbirimizin hayatındaydık.

        Zeynep Özyılmazel, açıklamalarına şöyle devam etti: 2021 yazında babam beni aradı. "Ben pandemi sırasında çok düşündüm. Çok hatalar yaptım, seni çok özledim ve seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum" dedi. Biz görüşmeye başladık fakat babam yine bir röportajda benim için, "Kişilerin yaptıkları beni ilgilendirmez" dedi. "Seni seviyorum, özledim" diyen adam bunu söylüyor.

        "BABAM ÇOK KIRIP DÖKEREK GİTTİ"

        Özyılmazel, "Babamın dört tane çocuğu var. Üçüyle görüşmüyor; üç kızıyla da görüşmüyor. Bence babam bayramda bizi arasın. Babam çok kırıp dökerek, arkasına bakmadan gitti. Ben bir evlat olarak tüm görevlerimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ben ona hakkımı helal ediyorum; o da bana etsin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnşaat demirleri seyir halindeki otomobile 'ok' gibi saplandı...O anlar kamerada

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekici üzerindeki inşaat demirlerinin otomobilin ön camından içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada büyük şans eseri otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?