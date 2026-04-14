Neco, geçtiğimiz hafta BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına katılmıştı. Usta müzisyen, kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel ile görüşmediğini belirterek, "Arayıp sormak onların bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onların işi. Ben onları büyüttüm, artık kendi hayatları var" şeklinde sitem etmişti.

Aslı Şafak'ın konuğu olan Zeynep Özyılmazel, aynı programda babasına yanıt verdi.

Özyılmazel, "Çocuğum ben; hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta babam beni arasın çok isterdim açıkçası. Bu bir inat değil. Affetmekten bahsediyorsak ben durumu kabul ettim. Durumun üzerinde tepinmiyorum. Babam bana şöyle dedi ya da demedi, aradı ya da aramadı; zamanında bana destek verdi ya da vermedi... Evet, destek vermedi, ben bunu kabul ettim" dedi.

REKLAM

Babasının kendisi hakkındaki takdir dolu sözlerine de değinen Özyılmazel, "Babam benim işimi takdir etti. Teşekkür ederim. Ama ben o onayı çoktan kendime verdim. Benim ihtiyacım kalmadığı noktada babam bunu söyledi aslında. Duygu göremedim ben orada; baba şefkati göremedim. Gözlerinde bir sevgi ve şefkat göremedim" ifadelerini kullandı.

"DEDEM DE ÖYLEYDİ"

Neco'nun "Özlemek hastalıktır" şeklindeki ifadesine katılmadığını belirten müzisyen, "Sevdiğini özlersin. Eğer hayatında kimseyi özlemiyorsan o hayat nasıl bir hayattır? Yaşanmaya değer bir hayat mıdır? Baban için ne dilersin diye sorarsanız, ben onun kalbiyle buluşmasını çok dilerim. Satır aralarında aslında görülmek isteyen, onay isteyen, alkışlanmak ve sevilmek isteyen küçük Nejat'ı da gördüm. Dedem de öyleydi. Bu yüzden ben babama hiç kızgın değilim" diye konuştu.

"21 SENE BİRBİRİMİZİN HAYATINDAYDIK"

Zeynep Özyılmazel, babasının 2000 yılında kendisine "Senden şarkıcı olmaz" dediği süreci de şöyle anlattı: Babamın karşısına oturdum, "Şarkıcı olmak istiyorum" dedim. "Senden şarkıcı olmaz" dedi. O "Olmaz" dediyse herhalde olmaz diye düşünüyorsun. Babam bunu bana 2000 yılında söyledi. "Artık yapamayacağım" dediğim sene ise 2021... Aralarda küslüklerimiz oldu ama biz 21 sene boyunca birbirimizin hayatındaydık.

Zeynep Özyılmazel, açıklamalarına şöyle devam etti: 2021 yazında babam beni aradı. "Ben pandemi sırasında çok düşündüm. Çok hatalar yaptım, seni çok özledim ve seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum" dedi. Biz görüşmeye başladık fakat babam yine bir röportajda benim için, "Kişilerin yaptıkları beni ilgilendirmez" dedi. "Seni seviyorum, özledim" diyen adam bunu söylüyor.

REKLAM

"BABAM ÇOK KIRIP DÖKEREK GİTTİ"

Özyılmazel, "Babamın dört tane çocuğu var. Üçüyle görüşmüyor; üç kızıyla da görüşmüyor. Bence babam bayramda bizi arasın. Babam çok kırıp dökerek, arkasına bakmadan gitti. Ben bir evlat olarak tüm görevlerimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ben ona hakkımı helal ediyorum; o da bana etsin" ifadelerini kullandı.