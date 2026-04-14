        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim | Dış Haberler

        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim

        ABD Başkanı Trump, bugüne dek savaş karşıtı söylemlerini sürdüren Papa'ya yönelik tepki çeken sözlerine ilişkin özür dilemeyeceğini söyledi. Trump, "Suç ve başka konularda çok zayıf olduğunu düşünüyorum, bu yüzden özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli de sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 07:48 Güncelleme:
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşa karşı çıkması nedeniyle Papa 14. Leo'yu eleştirmesinin ardından özür dilemeyi reddetti. Ayrıca, kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımını da "aslında doktor olarak resmedildiğini sandığını" söyleyerek açıkladı.

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen soru-cevap oturumunda, ABD doğumlu Katolik Kilisesi liderine yönelik sözleri ve kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği paylaşım hakkında soruları yanıtladı.

        "İran konusunda yaptıklarıma çok karşıydı ve nükleer silaha sahip bir İran kabul edilemez. Papa Leo nihai sonuçtan memnun olmazdı" diyen Trump, "Suç ve başka konularda çok zayıf olduğunu düşünüyorum, bu yüzden özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump, "O bunu kamuoyuna taşıdı. Ben sadece Papa Leo'ya yanıt veriyorum" diye ekledi.

        Trump'ın bu çıkışı, Papa Leo'nun bir gün önce kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermesinin ardından geldi. Papa, Vatikan'ın barış ve uzlaşı çağrılarının İncil'e dayandığını belirterek Trump yönetiminden çekinmediğini söyledi.

        PAPA: TRUMP YÖNETİMİNDEN KORKMUYORUM

        Tarihte ABD doğumlu ilk papa olan Leo, barış çağrıları ve İran savaşı ile diğer çatışmalara yönelik eleştirilerinin Trump ya da başka bir kişiye doğrudan saldırı olmadığını vurguladı.

        "Trump yönetiminden ya da İncil'in mesajını yüksek sesle dile getirmekten korkmuyorum. Kilise bunun için vardır" diyen Leo, dış politika konusunda seçilmiş yetkililerden farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

        Papa, "Savaşa karşı güçlü şekilde konuşmaya, barışı teşvik etmeye, diyalog ve çok taraflılığı savunarak sorunlara çözüm aramaya devam edeceğim" dedi.

        TRUMP'IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

        Öte yandan Trump'ın Pazar gecesi kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği paylaştığı görsel tartışma yarattı. Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor.

        Trump bu paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Evet paylaştım ve bunun beni bir doktor olarak gösterdiğini düşündüm; Kızılhaç'la ilgiliydi. İnsanları iyileştiren bir doktor olarak tasvir ediliyor. Ve ben insanları iyileştiririm. Hem de çok daha iyi,” ifadelerini kullandı.

        Trump'ın hesabından paylaşım daha sonra kaldırıldı.

        ABD - İran zirvesi sonuçsuz kaldı. Pakistan'daki görüşmeden uzlaşı çıkmadı, ABD heyeti ayrıldı. ABD - İran ateşkesi devam edecek mi? İran halkı müzakerelere nasıl bakıyor? Lübnan sokaklarında son durum ne? İsrail ateşkese ne diyor? İsrail İran'ı yeniden vuracak mı? ABD İran'a hangi teklifleri sundu...
        Hürmüz'de abluka!
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        O para çalışırken alınamaz
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Trump'tan Papa'ya tepki
