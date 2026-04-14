ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşa karşı çıkması nedeniyle Papa 14. Leo'yu eleştirmesinin ardından özür dilemeyi reddetti. Ayrıca, kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımını da "aslında doktor olarak resmedildiğini sandığını" söyleyerek açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen soru-cevap oturumunda, ABD doğumlu Katolik Kilisesi liderine yönelik sözleri ve kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği paylaşım hakkında soruları yanıtladı.

"İran konusunda yaptıklarıma çok karşıydı ve nükleer silaha sahip bir İran kabul edilemez. Papa Leo nihai sonuçtan memnun olmazdı" diyen Trump, "Suç ve başka konularda çok zayıf olduğunu düşünüyorum, bu yüzden özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Trump, "O bunu kamuoyuna taşıdı. Ben sadece Papa Leo'ya yanıt veriyorum" diye ekledi.

Trump'ın bu çıkışı, Papa Leo'nun bir gün önce kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermesinin ardından geldi. Papa, Vatikan'ın barış ve uzlaşı çağrılarının İncil'e dayandığını belirterek Trump yönetiminden çekinmediğini söyledi.

REKLAM

PAPA: TRUMP YÖNETİMİNDEN KORKMUYORUM

Tarihte ABD doğumlu ilk papa olan Leo, barış çağrıları ve İran savaşı ile diğer çatışmalara yönelik eleştirilerinin Trump ya da başka bir kişiye doğrudan saldırı olmadığını vurguladı.

"Trump yönetiminden ya da İncil'in mesajını yüksek sesle dile getirmekten korkmuyorum. Kilise bunun için vardır" diyen Leo, dış politika konusunda seçilmiş yetkililerden farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

Papa, "Savaşa karşı güçlü şekilde konuşmaya, barışı teşvik etmeye, diyalog ve çok taraflılığı savunarak sorunlara çözüm aramaya devam edeceğim" dedi.

TRUMP'IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

Öte yandan Trump'ın Pazar gecesi kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği paylaştığı görsel tartışma yarattı. Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor.

Trump bu paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Evet paylaştım ve bunun beni bir doktor olarak gösterdiğini düşündüm; Kızılhaç'la ilgiliydi. İnsanları iyileştiren bir doktor olarak tasvir ediliyor. Ve ben insanları iyileştiririm. Hem de çok daha iyi,” ifadelerini kullandı.

Trump'ın hesabından paylaşım daha sonra kaldırıldı.