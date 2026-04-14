        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir." diyen Bahçeli, "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir bir hedef olmaktan uzaktır. Görüyoruz ki ortada bitmiş bir kriz değil, bir bilek güreşi mevcuttur." ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçim tartışmaları ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye'yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım." yanıtını verdi

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:31
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın 7 Nisan'da iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır.

        "İSRAİL BU SAVAŞIN GERÇEK VE TEK SORUMLUSUDUR"

        Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir bir hedef olmaktan uzaktır. Görüyoruz ki ortada bitmiş bir kriz değil, yalnızca biçim değiştirmiş bir bilek güreşi mevcuttur. İsrail bu savaşın gerçek ve tek sorumlusudur. Lübnan'a saldırılar da derhal durdurulmalıdır. Su güvenliği de önem kazanmıştır. Ortadoğu'da su kaynakları yeni rekabet cephesidir.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Terörsüz Türkiye sürecini sürdürmekteki ısrar ve kararlığımız sanıyorum ki daha iyi anlaşılmaktadır. Süreç terörün kökünü kurutan bir hedeftir. Bu süreci bahane ederek MHP'nin çizgisini, Türk milliyetçiliğinin fikri omurgasını ve yegane kalesini sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet her şeyden önce kendi basiretsizliğini ele vermektedir.

        "GIDA GÜVENLİĞİ MİLLİ BEKA MESELESİDİR"

        Savaş sadece tankla tüfekle yürütülmez. Gıda güvenliği milli beka meselesidir. Tarım stratejik kudrettir. Bize düşen çiftçiyi yalnız bırakmamaktır. Fırsatçılar tek tek belirlenmeli ve kapatılmalıdır. Dışa bağımlı hale gelen millet diz çökmüş demektir. Bugün tohumu kim üretiyorsa savaşın galibi odur. Güvenli gıdaya erişim önemlidir.

        Çocukların sofrasını korumak geleceği korumaktır. Doğu Anadolu'nun, sınır havzalarımızın, yaylalarımızın, köylerimizin terör prangasından kurtularak büyük bir üretim seferberliğine katılması mümkündür ve artık hayal değildir.

        ARA SEÇİM TARTIŞMASI

        Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçim tartışmaları ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım." yanıtını verdi.

