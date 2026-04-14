Son dakika: Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla verilen soruşturma izninde, "2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kendisinin bizzat katılımıyla Karabük ilinde düzenlenen seçim mitingi sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 adet minibüsün Karabük iline gitmesi eyleminin, idarenin olağan işleyişi içinde Belediye Başkanı'nın bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği değerlendirilerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'soruşturma izni verilmesi'ne" karar verildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Soruşturma izni üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, seçim döneminde Yavaş'ın belediye başkanlığı maaşını almadığı hatırlatılarak, "Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir" denildi.