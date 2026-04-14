        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!

        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!

        Ayasofya'da yabancı uyruklu 2 kişinin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığı ve bunu videoya kaydettikleri belirledi. Şüpheliler, ekiplerce kaldıkları otelde gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:53
        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.

        Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

        Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

        Ana Haber Bülteni - 12 Nisan 2026 (ABD ve İran Yeniden Masaya Oturur Mu?)

        ABD - İran zirvesi sonuçsuz kaldı. Pakistan'daki görüşmeden uzlaşı çıkmadı, ABD heyeti ayrıldı. ABD - İran ateşkesi devam edecek mi? İran halkı müzakerelere nasıl bakıyor? Lübnan sokaklarında son durum ne? İsrail ateşkese ne diyor? İsrail İran'ı yeniden vuracak mı? ABD İran'a hangi teklifleri sundu...
