        Burçlara göre hangi kahve size göre? İşte burçlara göre kahve rehberi..

        Burçlara göre hangi kahve size göre?

        Kıyafet ya da aksesuar seçerken burçlardan faydalanabiliyoruz. Peki ya kahve seçiminde? Burç özelliklerimiz aslında fincanımızı yansıtıyor olabilir. İşte burçlara göre kahve seçim rehberi

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 08:57 Güncelleme:
        1

        Astrolojiyi ve burç yorumlarını hayattaki küçük kararlarda kullanmayı seviyoruz. Tatil planı yaparken, içecek seçerken ya da sadece 'Bugün ne hissediyorum?' diye sorarken… Astrolojinin bilimsel bir kesinliği olmasa da, yıldızlardan ilham almak çoğu zaman eğlenceli bir rehber olabiliyor. Peki ya kahvede? Burç özelliklerimiz bir bakıma fincanımıza da yansıyor olabilir…

        2

        KOÇ: ESPRESSO

        Koç'un enerjisi, kararlılığı ve hızına en uygun seçim. Yoğun, güçlü ve direkt… Koç gibi, espresso da lafı uzatmaz; etkisini hemen gösterir.

        3

        BOĞA: CAPPUCCINO

        Klasiklerden vazgeçemeyen bir burç varsa o da Boğa'dır. Kremamsı ve dengeli cappuccino, Boğa'nın konfor ve keyif anlayışını birebir yansıtır.

        4

        İKİZLER: BUZLU AMERICANO

        Değişken, hareketli ve enerjik İkizler için en iyi seçenek elbette buzlu Americano. Ferah, dinamik ve asla sıkıcı değil! Tıpkı bu burcun kendisi gibi.

        5

        YENGEÇ: AFFOGATO

        Tatlı, nostaljik ve biraz duygusal… Yengeç'in ruhuna en uygun lezzetlerden biri. Sıcak espresso ile soğuk dondurmanın birleşimi, hem tatlı hem de ferah bir deneyim vadediyor.

        6

        ASLAN: BUZLU KARAMEL MACCHIATO

        Ve gösterişi seven Aslanlar buzlu karamel macchiato ile sahnede! Macchiato, Aslanlar gibi tam bir 'Bakın buradayım' içeceği; tatlı, iddialı ve dikkat çekici.

        7

        BAŞAK: FİLTRE KAHVE

        Düzenli, özenli ve detaycı Başak için filtre kahve ideal bir seçenek. Karmaşadan uzak, tam kararında, dengeli ve özenle hazırlanmış.

        8

        TERAZİ: MOCHA

        Teraziler karar vermekte zorlanır derler ama aslında onlar sadece denge arar. Espresso, çikolata ve süt arasında zarif bir denge sunan mocha da tam böyle...

        9

        AKREP: FLAT WHITE

        Derin, gizemli ve yoğun… Akrep burcu gibi bir kahve varsa o da flat white'tır. Katmanlı yapısı ve güçlü aromasıyla dikkat çekmeden etkiler.

        10

        YAY: MATCHA LATTE

        Yay'ın enerjik, meraklı ve sürekli yeni şeyler denemeyi seven ruhuna matcha latte çok yakışmaz mı? Ne tamamen klasik ne de sıradan… Biraz farklı, biraz trend ve 'denemeye değer' bir seçenek.

        11

        OĞLAK: TÜRK KAHVESİ

        Oğlak için Türk kahvesinden daha sade, net ve kararlı bir seçim zor bulunur. Gösteriş yok, şurup yok, abartı hiç yok. Türk kahvesi tam da Oğlak'ın ruhu gibi; gelenekel, sağlam, güvenilir ve doğrudan.

        12

        KOVA: COLD BREW

        Kovalar 'farklı' olmayı sever. Hatta çoğu zaman bilinçli olarak sıradanın tersine giderler. Soğuk demleme yöntemi olan 'cold brew' da tam olarak böyle! Alışılmışın dışında, modern ve biraz da havalı.

        13

        BALIK: LATTE

        Latte, Balık burcuna birebir. Katmanlı yapısıyla duygusal, sezgisel ve paylaşmayı seven bu burcun tam karşılığı...

        *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı. Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü TSİ 03.07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. (AA)

