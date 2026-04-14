        İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması

        İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Gomez, iki yıldır süren soruşturmanın sonunda yolsuzluk suçlamalarıyla resmen itham edildi. Mahkeme, Gomez'in başbakanın eşi olma konumunu ve kamu kaynaklarımı kişisel çıkarları için kullandığına dair yeterli bulgu olduğu sonucuna ulaştı. Gomez iddiaları reddederken, Başbakan Sanchez de suçlamaları "sağ kanadın hükümeti zayıflatmaya yönelik girişimi" olarak nitelendirdi

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:31
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, iki yıldır süren cezai soruşturmanın ardından yolsuzlukla suçlandı. Mahkeme, Gomez hakkında suç teşkil edebilecek yeterli bulgu olduğunu belirtti.

        55 yaşındaki Gomez; zimmetine para geçirme, nüfuz ticareti, ticari faaliyetlerde yolsuzluk ve fonların usulsüz kullanımıyla suçlanıyor.

        Gomez'in, sosyalist başbakanın eşi olarak sahip olduğu etkisini kullanarak Madrid Complutense Üniversitesi'nde bir pozisyon elde ettiği ve bu görevi yönettiği, ayrıca kamu kaynaklarını ve kişisel bağlantılarını özel çıkarları için kullandığı iddia ediliyor.

        Davaya bakan yargıç Juan Carlos Peinado, Gomez'in kişisel asistanı Cristina Alvarez ile iş insanı Juan Carlos Barrabes'i de dosya kapsamında suçladı. Tüm sanıklar suçlamaları reddetti.

        Gomez hakkında başlatılan soruşturma, aşırı sağ bağlantılarıyla bilinen ve kendisini sendika olarak tanımlayan Manos Limpias (Temiz Eller) adlı grubun şikayeti üzerine açıldı. Söz konusu grup, geçmişte İspanya'nın demokratik çıkarlarına tehdit olarak gördüğü kişi ve kurumlara karşı sıkça yargı yoluna başvurmasıyla biliniyor.

        Sanchez, eşine yönelik davayı daha önce defalarca "asılsız ve siyasi motivasyonlu bir karalama kampanyas" olarak nitelendirmişti. Başbakan, siyasi rakiplerini ailesini hedef almakla suçlamış ve yargının bazı unsurlarının tarafsızlığını da açıkça sorgulamıştı.

        Yargıç Peinado, 39 sayfalık kararında, Gomez'in eşinin İspanya Sosyalist İşçi Partisi genel sekreteri olduğu dönemden itibaren ve özellikle başbakan olmasının ardından, "ilişkisel konumunun benzersiz şekilde kullanılması yoluyla elde edilmiş olabilecek" üniversitedeki görev lehine bazı kamu kararlarının alındığını öne sürdü.

        Çin ziyareti sırasında konuya ilişkin konuşan Sanchez, "Yargıdan tek beklentim adaleti sağlamasıdır, söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

        Eylül ayında zorunlu emekliliğe ayrılacak olan yargıç Peinado, taraflara kararına itiraz etmeleri için beş gün süre tanıdı. Gomez'in yargılanıp yargılanmayacağına mahkeme karar verecek.

        SANCHEZ HÜKÜMETİNDEKİ İKİ İSİM YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

        Öte yandan Sanchez hükümetinde görev yapmış iki üst düzey isim de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor. Eski ulaştırma bakanı ve başbakanın en yakın çalışma arkadaşlarından Jose Luis Abalos, eski danışmanı Koldo Garcia ve iş insanı Victor de Aldama ile birlikte, pandemi sırasında sağlık ekipmanı alımlarına ilişkin kamu ihalelerinde rüşvet almakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Abalos ve Garcia için sırasıyla 24 ve 19 yıl hapis cezası istenirken, suçunu kabul eden Aldama’nın yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

