Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı
Futbolcu Cengiz Ünder ile sevgilisi Bilge Yenigül'ün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandığı öğrenildi
Giriş: 14 Nisan 2026 - 20:17
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Geçtiğimiz yıl Yerebatan Sarnıcı'ndaki romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen çift, bugün aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.
İkilinin mutluluğu, davetlilerin sosyal medyada paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı.
