        Galatasaray'da Okan Buruk kadroda istikrarı sağlayamadı

        Okan Buruk kadroda istikrarı sağlayamadı

        Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bu sezon kadro istikrarı sağlanamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, geçtiğimiz sezonların aksine ideal 11'i oluşturmakta zorlandığı görüldü.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:22 Güncelleme:
        1

        Okan Buruk şampiyonlukları denildiğinde akla gelen ilk şey, kadro istikrarıydı.

        Sezonların son haftalarına girilirken 11'ini oturtan ve mecbur kalmadıkça dokunmayan Buruk, genellikle 14 kişilik rotasyonlarla üç sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmamıştı.

        2

        İlk sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğun kesinleşmesinden önceki sekiz maçın sadece dördünde farklı 11'le sahaya çıktı.

        3

        İkinci sezonunda kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray'da tablo değişmedi.

        Sezonun önemli bölümünde rotasyon yaşandı; son viraja girilirken ise omurga sabit kaldı. Davinson'un transferine rağmen Nelsson formayı kaptı ve son maça kadar Abdülkerim'in partneri oldu.

        4

        Sezonun başında genellikle kulübede olan Barış Alper, son düzlükte formayı kaptı; Ziyech ve Mertens'le birlikte fark yarattı.

        Okan Buruk o sezonun son 10 haftasında sadece 16 oyuncu kullandı; haftalık oyuncu değişim ortalaması 1.22'de kaldı.

        Başarılı çalıştırıcı, gemiyi güvenli limana yanaştırmayı yine dar kadroyla başardı.

        5

        Geçen sezon Buruk'un belki de en çok dokunuş yaptığı sezon olacaktı.

        Sağ beke Frankowski transfer edilirken, Okan Buruk, Polonyalı oyuncunun kırmızı kartlarının da etkisiyle bu bölgeye Sallai'yi monte etti.

        6

        Transferin son günlerinde İstanbul'a gelen Mario Lemina, maç temposunu yakalamasıyla birlikte son virajda formayı kaptı.

        Lemina-Torreira-Sara üçlüsü mecbur kalınmadıkça değişmezken, Galatasaray bitime yine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        7

        Prestij maçları sayılabilecek Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarındaki rotasyonu devre dışı bıraktığımızda, sekiz müsabakada sadece 14 oyuncu kullanıldı.

        8

        Bu sezon ise, şimdiye kadar 47 maça çıkan Galatasaray, gerek sakatlıklar gerek cezalılarla bir türlü ideal 11'ini bulamadı.

        9

        Son 10 haftanın dört maçlık periyodu, Buruk'un ilk üç sezonundaki tablonun dışına çıktığı dönem oldu.

        Sarı-kırmızılılar söz konusu bölümün tamamında farklı 11'lerle sahaya çıktı.

        10

        Buruk, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe ve Kocaeli maçlarında toplam 19 oyuncuya şans verdi.

        Uğurcan, Davinson, Barış Alper söz konusu maçların tamamında oynayan üç futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        11

        Buruk'un ilk üç sezonunda ilk 11'deki değişim ortalaması 1.5'i geçmezken, söz konusu dört maçta bu ortalama 5'e yaklaştı.

        12

        Şimdi gözler Okan Buruk'ta… Tecrübeli teknik adam, önceki sezonlarda olduğu gibi kadroyu o "dar ve ezber" çekirdeğe çekip, üst üste 4. şampiyonluğa ulaşabilecek mi, bekleyip göreceğiz...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ördeklerin güvenli geçişi için trafik durduruldu

        İstanbul'da bir ördek ailesinin karşıdan karşıya geçmesi için duyarlı bir sürücü akan trafiği durdurdu. O anlar trafikteki başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı. (İHA)

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller