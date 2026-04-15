        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!

        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!

        Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'la anlaşmaya vardığı, bonservis görüşmelerinin ise sürdüğü belirtildi.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:56 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

        2

        Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. 

        3

        Daily Mail'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. 

        4

        28 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. 

        5

        Manchester United ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, transferde mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

        6

        İngiliz devi, Altay Bayındır'ı 2023 yılında 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı. 

        7

        Milli eldiven bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta görev yaparken, kalesinde 11 gol gördü. 

        8

        Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

